Tiago iz "Braka na prvu" progovorio je za RTL.hr o bivšoj supruzi Tini, obitelji, ali i otkrio je što misli o posljednjoj ceremoniji pred stručnjacima.

"Impresioniran sam sezonom. Nisam vidio tako dobru sezonu već jako dugo vremena. Svaka čast cijelom timu koji je to napravio, nije to lagan posao", rekao je.

Na posljednjoj ceremoniji, stručnjakinja Iva Stasiow poručila mu je da je igrač. Tiagu je u tom trenutku zasmetalo, no sada kad se osvrne na situaciju, ne ljuti se.

"Poštujem ih kao ljude i ne shvaćam to osobno. Bio sam šokiran cijelom pričom da navodno nisam bio zainteresiran za Tinu cijelo vrijeme i da sam sve glumio. Kako tri stručnjaka mogu biti tako naivni? To govorim zato što smatram da su odabrali stranu i nisu posumnjali u sve to, pogotovo kada znaju da je naša priča višeslojna. Dakle, Ivi sam dobro odgovorio s obzirom na okolnosti, ali ne ljutim se jer je to bio trenutak i smatram kako oni rade svoj posao i moraju nam dati takve povratne informacije", poručio je.

'To je bila zadnja šansa'

Tiago ne žali ni za čim.

"Ovo je bio jedini način da završim sociološki eksperiment na najmanje štetan način, vjerovali ili ne. Samo Bog i ja znamo što sam sve prošao u tom stanu. Bilo je puno ekstremnih situacija, dobrih i loših, tako da je ultimatum (koji je ranije spomenut) bio izrečen prije nego što je ona napustila stan posljednji put. Kako nije bio poštovan, to je bila posljednja šansa", ispričao je.

Tiago i Tina u sociološkom eskperimentu izgledali su kao skladan par, no Tiago je shvatio da Tina nije žena za njega kada je izašla s prijateljicom van nakon svađe.

"Kada joj nije bilo stalo što ću misliti i kako ću se osjećati kada je ona nakon naše svađe otišla na zabavu s prijateljicom, pogotovo zbog toga što smo bili u lošim odnosima. To je, recimo, bila kap koja je prelila čašu", rekao je. Nakon što je Tina izašla s prijateljicom na zabavu, Tiago je pokupio stvari i otišao. Nije je htio zvati jer, kako kaže, došlo je do kraja i samo bi se još više povrijedili.

Tina mu je sve oprostila

Njegova obitelj ne razmišlja o vezi s Tinom u "Braku na prvu".

"Imaju puno delikatnijih situacija s kojima se trenutno moraju baviti", kaže.

Tiago smatra da je Tina bila zaljubljena u njega te da mu je na kraju sve oprostila.



