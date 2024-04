Danijelu i Alana pratimo u emisiji "Brak na prvu" na RTL-u i platformi Voyo, a njih dvoje su trenutno u svađi jer je Alan Danijelu optužio da je vrištala u autu, što je Danijela demantirala, a Klara i Tina su pokušavale zaključiti tko od njih dvoje govori istinu.

Danijela je rekla da u autu nije povisila ton na njega, a kamoli vrištala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je mene jučer počeo vrijeđati, i to je ono što se dogodilo. On je mene počeo vrijeđati, ne zato što to misli, nego nije htio da dođemo do srži one situacije, da dođemo do razgovora. Nije mi dao da dođem do riječi i pričao je rečenice koje su nebulozne, nisu povezane, što mi govori da je nereguliran. On to nije isplanirao, on se ne zna kontrolirati", ispričala je.

Foto: RTL Foto: RTL Danijela i Alan

Cijelu je situaciju pokušala objasniti i pred ekspertima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rekla sam mu - Alane, ja nisam vrištala. Ako ti sad to kažeš, razgovor je gotov jer to je laž", rekla je Danijela.

Tina i Klara nisu se mogle suzdržati komentara

Klara je potom pomislila da je možda Danijela ta koja govori istinu jer se trenutak prije uvjerila da je Alan rekao za Danijelu da je stara i da ima celulit. Tinu su te riječi zgrozile.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda ona govori istinu jer sam se maloprije uvjerila da je rekao da je ona stara, u tom smislu. Ti imaš celulit, to je bezobrazluk!" rekla je Klara. Tinu su te riječi zgrozile.

"Zašto to tako na kameri kaže da je ona stara? Da moj muškarac to meni kaže, ja bih ga ono….To je takvo nepoštovanje. Javno nepoštovanje", zaključila je Tina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

S druge strane, ekspertica Sanela je upitala Danijelu što bi Alan sada mogao učiniti?

"Mogao bi prepričati čitavu situaciju i sve što se desilo, onako kako se desilo. Mogao bi reći istinu tako da mi objasniš zašto si to napravio. I onda nakon toga, probala bih te razumjeti i nastaviti dalje", rekla je Danijela Alanu, a on se složio s njom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Uhvatila ih kamera! Šaputanja Klare i Tine o jednom kandidatu: 'To je takvo nepoštovanje'