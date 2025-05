Dok novi par daje priliku ljubavi, Kristini i Franji je dosta svega: 'Naša priča završava'

Danas je bio posebno uzbudljiv dan u ''Braku na prvu'' jer se vjenčao još jedan par - Bojana i Darko, a Kristina i Franjo shvatili su da ne mogu više zajedno.

„Očekujem ljubav na prvi pogled. Vjerujem u ljubav i uvijek ću vjerovati“, kaže Darko dok Bojana dodaje da ju je u životu uvijek vodilo srce jer je tako ispravno. Mladenka je Darku darovala knjige, on njoj naušnice i jedva su čekali da vjenčanje pa da upoznaju partnere koje su im stručnjaci namijenili.

Mladoženja je pozdravio goste, a kuma je komentirala da nije mladenkin tip, ali i da je karakter važniji od izgleda i na prvu misli da Darko ima super karakter. Mladenci su se srdačno pozdravili, a Darka su odmah osvojili njezina pozitiva i osmijeh. „Osvojila me na prvu“, rekao je, a Bojana je komentirala da joj odgovara njegova energija i bila je zadovoljna.

Bojani su se svidjeli Darkovi zavjeti, a i njemu njezini. Ceremonija je protekla u ugodnom tonu, a gosti su bili zadovoljni viđenim, pogotovo kumovi i mladoženja. ''Totalno je moj tip osobe'', rekao je Darko tijekom zajedničkog fotografiranja i dodao da bi to mogla biti zaljubljenost na prvi pogled. „Ulijeva mi neko povjerenje i sigurnost, zasad sam zadovoljna“, bila je malo opreznija u izjavama mladenka.

Mladoženja je šarmirao sve za stolom i govorio kako mu Bojana već sad fali ako se makne od njega, a nju je to nasmijalo iako mu ne vjeruje još. Prvi ples je bio opušten i romantičan, mladoženjina kuma je čak i zaplakala! Tijekom večere razgovarali su o Darkovu poslu i Bojana misli da su taksisti ženskari i da ga mora bolje upoznati te dodala: „Ako se nešto bude razvilo, polako će on prestati s tim poslom.“

Bojana će u braku voditi glavnu riječ?

Mladoženja je pričao o svom bivšem braku te da nije više u kontaktu s bivšom suprugom, a Bojana je dodala kako je imala vezu od deset godina, što je gotovo kao i brak, te naglasila da je lakše živjeti s nekim tko je već živio s nekim. Mladoženjini prijatelji zaključili se da će o ovome braku Bojana voditi glavnu riječ jer se vidi da je dominantna žena.

Kad je mladenka ostala sama s kumom, rekla je da je Darko mogao biti malo ljepši, a i ne sviđa joj se što je taksist. No mladoženji i njegovim prijateljima baš se svidjela Bojana, kojoj je plus što je Darko bio u dugoj vezi u kojoj je prihvatio i tuđe dijete. „Dečko je super“, rekla je mladenkina kuma, a ona dodala: „Džentlmen.“ Na kraju je zaključila da ga mora malo bolje upoznati, a kad su se povukli u sobu, Darko je još jednom ponovio svojoj supruzi koliko je zadovoljan njome.

I dok novi par počinje svoju avanturu, stari parovi suočavaju se s novim izazovima. Tako je Marko rekao Irmi da je razgovarao s Tinom, ali znaju da trebaju čekati Franju. „Marko je jako za tu ideju. On je potegnuo tu temu i nagovarao Tinu“, rekla je Irma dok se Franjo čudio što je Tina ljuta na njega te rekao: „To što su neke osobe nešto ponudile nije moja krivnja pa ne vidim zašto bi ona bila ljuta.“

Također mu je neprihvatljivo što mu je supruga poklopila slušalicu, no ona ne misli tako pa su na kraju oboje izjavili da se neće ispričavati jedno drugome. A nije ni Irma bila presretna jer je ponavljala Marku kako joj se ne sviđaju njegovi neki ispadi, da ima svadljiv stav, no on je to sebi objasnio time što misli da je ona nezadovoljna. „Ili idemo doma ili mijenjamo partnere“, jasna je Irma.

„Osjećam se izdano, prevareno, izmanipulirano… Bezbroj tužnih emocija“, rekla je Kristina i ponovila Franji da ju je povrijedilo kad joj je rekao da ga se ne tiče situacija koja se događa. „Podrazumijeva se da prvo razgovara sa mnom, a onda s Deanom“, rekla je Tina dok je Franji bio vrlo bitan razgovor sa stručnjacima jer nije bio na ceremoniji i želio je čuti što se zapravo dogodilo.

I dok je razgovarao s urednicom, Tina mu je ljutito govorila da začepi. „Od starta mi se nikako ne sviđa njezin karakter, ali davao sam prostora da se popravi, ali samo je gore“, rekao je Franjo, no Kristina je nastavila u istom tomu: „Franjo od prvog dana ne cijeni naš brak ni mene kao osobu.“

Nekima se zadatak nije svidio...

Dobili su zadatak napraviti masku te su na šaljiv način trebali ukazati partneru na mane - Irmi se nije svidio zadatak, a Marko je objasnio da je to zato što ne voli ukazivati na negativne osobine kod ljudi. „Volim to raditi privatno“, rekla je dok Kristina nije željela raditi išta s Franjom. Marko je oponašao Irmino gestikuliranje, a ona njegovo micanje pogleda, što on misli da ne radi.

Kristina i Franjo u šutnji su ukrašavali maske, a kad ju je pitao što njegova predstavlja, rekla je: „Dvije strane lica, zato što on to je. Nije shvatio poantu maske, ali to je njegov problem.“ Franjo je masku obojio u crnu nijansu i rekao da je od svih boja odabrao mrtvu, što je jasno što znači, a Tina dodala da neće trpjeti tako djetinjasto ponašanje.

Franjo je pričao Deanu kako se ne vidi s Kristinom da bi mu on otkrio kako su se prilikom spajanja parova najviše dvoumili upravo oko njega, Marka, Irme i Kristine te da su u početku spojili i njega i Marka s Kristinom, ali i s Irmom. Franjo je svjestan da se nalazi u nezahvalnoj situaciji i nije još donio odluku, ali njemu odgovara Irmin karakter i spreman je družiti se s njom iako mu se nimalo ne sviđa ideja da se žene, kako kaže, mijenjaju kao čarape.

Kad im se pridružila Kristina, Dean je primijetio da je zauzela 'borbeni stav'. Pričala je da se ne planira prilagođavati nekome drugom jer je već 'trpjela' Franju mjesec dana, a on je podsjetio da je neki dan pričala kako želi da preuzme inicijativu i da je konfuzna. „Prilagođavam se situaciji“, rekla je i ponovila Deanu da Franju nije zanimalo što mu želi ispričati kad ga je nazvala, a kad je on počeo objašnjavati zašto je to napravio, Kristina je otišla iz stana jer ga nije željela slušati.

„S Franjom sam 99% gotova, naša priča tu završava“, rekla je Kristina, koja je otišla kod Doris i Igora, gdje je odmah promijenila raspoloženje. Kasnije je kod Franje došao Marko kako bi popričali o svemu, a Franjo je pokušavao razumjeti Kristinino ponašanje i zašto se sad odjednom osjeća žrtvom te govori da se njoj nešto radi iza leđa.

Objasnio je Marku da Kristina i on ne mogu popraviti odnos te da se može jedno vrijeme družiti s Irmom, ali da neće živjeti skupa. „Možete se karakterno poklopiti jer ste oboje mirni“, rekao je Marko, no Franjo je svjestan da mu to govori ponajprije zato što nije zadovoljan svojim brakom. Irmi nije bilo jasno zašto su toliku napravili dramu oko svega jer su u eksperimentu i to bi mogla biti dobra odluka za sve njih. „Ne shvaćam to toliko olako jer znam da će biti skandal“, misli Franjo.

Sutra je Igoru rođendan i svi se nadaju da će se smiriti strasti među Franjom, Kristinom, Markom i Irmom. Hoće li biti tako - ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.

