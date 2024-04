U RTL-ovom showu "Brak na prvu" došli su novi parovi, od kojih se najviše ističu Alan i Danijela koji su započeli buran odnos. "Brak na prvu" pratite na RTL-u i platformi Voyo!

"S obzirom na to da su došli novi parovi, naravno da takva situacija može biti vrlo nelagodna za postojeće parove jer su se oni već pozicionirali, znaju se i ovo može unijeti nemir kod nekih, no to je u isto vrijeme i stimulirajuće za ostale parove", rekao je ekspert Boris Blažinić koji će danas s Ivom Stasiow i Sanelom Kovačević Nelly prvi put čuti kako su se novi parovi snašli u svojoj bračnoj avanturi.

Alan je rekao da je Danijela vrištala na njega na putu do večere, što ona demantira.

"Reći ću da se nisi derala, ja sam lagao, samo da bude sve u redu", govorio je Alan i nastavio: "Deranja u tom autu je stvarno bilo i moje je viđenje na tu situaciju bilo da je to stvarno bilo vrištanje."

Foto: RTL Foto: RTL

Danijela tvrdi da nije povisila ton na njega, a kamoli vrištala.

"On je mene jučer počeo vrijeđati, i to je ono što se dogodilo. On je mene počeo vrijeđati ne zato što to misli nego nije htio da dođemo do srži one situacije, da dođemo do razgovora. Nije mi dao da dođem do riječi i pričao je rečenice koje su nebulozne, nisu povezane, što mi govori da je nereguliran. On to nije isplanirao, on se ne zna kontrolirati", ispričala je.

Danijela je poručila Alanu da ne mogu ići dalje u njihovu odnosu jer se na lažima ne ide dalje.

"Ili ćemo imati istinu pa idemo dalje ili ćemo imati laž i tu stajemo", zaključila je Danijela, a Alan nije htio priznati da je lagao i htio je zagrliti svoju suprugu, no ona ga je odbila.

Sociološki eksperiment je na vrhuncu, tenzije postaju jače, vrijeme provedeno zajedno intenzivnije - a hoće li brakovi izdržati taj pritisak, doznat ćemo na današnjoj ceremoniji odluka u 21.15 na RTL-u! Epizodu pogledajte odmah na platformi Voyo.

