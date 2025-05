Marko pred svima zavodio Kristinu, a Irmi prekipjelo pa je otišla

U novoj epizodi "Braka na prvu", tijekom zajedničke večere, Marko i Kristina sjedili su jedno kraj drugog i utonuli u razgovor u kojem nije nedostajalo ni komplimenata ni provokativnih tema. Marko ju je upitao je li bila senzualna kad se njezin muž Franjo vratio s druženja.

"Ja sam se rodila senzualna. Zar me ne vidiš?" uzvratila je Kristina s osmijehom, na što joj je Marko odgovorio da je vidi.

"Pa onda, jesam li senzualna?" nastavila je, a Marko joj je rekao: "Jako si senzualna. Danas si mi posebno senzualna."

Irma je to slušala sa strane i u jednom trenutku ustala od stola. Kristina i Marko su kao i ostali to primijetili.

Irma se požalila Silviji

Irma je komentirala da je ona nekad pokraj Marka povučenija osoba koja čak ni ne želi biti ondje. Silvija je otišla utješiti Irmu i razgovarati s njom. "Ne sviđa mi se njegov stav. Ne znam da li smo mi uopće dovoljno kompatibilni da se nastavimo ovdje truditi", požalila se Irma.

"Došli smo do nekakve mrtve točke gdje ja njega smetam, na neki način on meni smeta", dodala je. Silvija joj je rekla da Marko je možda dobra osoba, ali da ako ne odgovara Irmi, onda to nije to i da je ne može potkapati.

