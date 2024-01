S.K. Nelly, po punom imenu Sanela Kovačević Nelly, istaknuta je hrvatska spisateljica, poznata po bestselerima "Muškarac u šaci" i "Muškarac iz snova", te stručnjakinja za veze i odnose. Također je jedna od stručnjakinja u emisiji 'Brak na prvu', gdje pomaže potpunim strancima koji se prvi put sreću na vjenčanju. Sanela, magistra ekonomije, rođena je u Kutini, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Njezin talent za pisanje iskazao se već u 6. godini života kroz prvu zbirku pjesama.

Danas je Sanela uspješan "love coach" i pomaže ljudima u pronalaženju pravog partnera te održavanju kvalitetnih odnosa. Njezina vlastita iskustva potaknula su je na pisanje knjiga i priručnika. Osim knjiga, Nelly pruža i privatne coachinge, a gledatelji će je ponovno moći pratiti u popularnom showu 'Brak na prvu', koji počinje 30. siječnja u 21:15 na RTL-u, gdje Sanela obnaša ulogu ekspertice koja pomaže pronaći idealne kandidate.

Nova sezona bit će dostupna i putem platforme Voyo, i to čak 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Foto: RTL Foto: RTL Eksperti "Brak na prvu"

Što je po Vašem mišljenju najveći problem s kojim se susreću parovi u showu?

Ako se osvrnemo na same početke, najveći su problem često prevelika očekivanja i vrlo visoki kriteriji kod pojedinaca, što automatski stvara razočaranje ako se osoba u potpunosti ne uklapa u njihov ideal. To su najčešće visoki kriteriji po pitanju fizičkog izgleda - što je zapravo i čest problem u stvarnom životu. Ako ljudi, primjerice, biraju isključivo određeni tip žene/muškarca po fizičkom izgledu, biraju vođeni isključivo onim što žele, i tako često i propuste prilike i ne pronađu ono što im zaista treba u partneru.

I upravo zato se uporno vrte u krug jer ne daju priliku nekome tko možda ne zadovoljava u potpunosti njihove fizičke preferencije, a možda bi se ugodno iznenadili kada bi se uistinu potrudili upoznati tu osobu. Upravo zato mi prilikom spajanja uzimamo u obzir puno zadanih kriterija i kao i želje naših kandidata, a pritom na temelju testiranja i naših procjena donosimo odluku kojom obuhvaćamo, ne samo ono što oni žele već i ono što smatramo da im treba za dugoročan odnos.

U kojem trenutku znate hoće li neki par uspjeti ili neće? Postoji li takav trenutak uopće?

Postoji puno faktora koji utječu na to hoće li odnos imati budućnost, no ono što je ključno, a osobito za ovaj eksperiment u kojem se sve odvija vrlo intenzivno, jest njihova volja i angažman. Drugim riječima, vrlo brzo možemo vidjeti koliko je tko zaista spreman uložiti trud i tko će se zaista potruditi upoznati, razumjeti drugu osobu. Kada vidimo da postoji razumijevanje, uvažavanje i kada se kreću prema zajedničkom cilju, tada imamo pokazatelj da taj odnos ima budućnost.

Način na koji rješavaju konflikte zapravo je za nas najveći pokazatelj hoće li uspjeti ili ne. Parovi koji uporno pokušavaju pobijediti jedno drugo u raspravi, ako jedno ili oboje ne preuzimaju odgovornost za vlastito ponašanje, nego zauzimaju obrambeni stav, vrlo teško će ostvariti dugoročan odnos.

Foto: RTL Foto: RTL Sanela Kovačević Nelly

S druge strane, oni koji su spremni sagledati situaciju iz perspektive partnera i odreći se potrebe da pobijede u raspravi, imaju puno veću šansu za uspjeh.

Prije svega, najvažnije je pokušati razumjeti drugu osobu. Kada se zaista potrudimo razumjeti drugu stranu, njezine ili njegove misli i najdublje osjećaje, kada sagledamo stvari iz druge perspektive i kada dopustimo sebi biti otvoreni i ranjivi, tada zapravo otvaramo prostor za dublje emocionalno povezivanje.

Što mislite, što je općenito najveća pogreška koju parovi učine u vezi, a od koje sve krene po zlu?

Jedna od najvećih pogrešaka jest ideja da netko zna ili da bi trebao znati što mi želimo ili ne želimo. Drugim riječima, to su pretpostavke da nam netko treba čitati misli i samim time očekivanja koja nisu jasno komunicirana koja vode frustraciji. Nadalje, važno je ne ulaziti u vezu ili u brak s očekivanjem da će druga osoba riješiti sve naše probleme i postati cijeli naš svijet. Svatko bi trebao njegovati svoju individualnost, razvijati se kao individua, sa svojim vlastitim interesima, željama, vrijednostima, što pridonosi i zdravom, kvalitetnom i ravnopravnom odnosu.

Suprotno, tome ovisnički odnosi se ne temelje na ravnopravnosti, često su jednostrani i emocionalno iscrpljujući, te vode nezadovoljstvu, osobito osobu koja se žrtvuje za partnera do te mjere da zaboravlja na svoje želje i potrebe. Zato je iznimno važno raditi na sebi, osvijestiti vlastite želje i potrebe i ono najvažnije naučiti postavljati jasne granice, odnosno, komunicirati te granice na pravi način.

Što po Vašem iskustvu žena nikad ne može oprostiti muškarcu? A muškarac ženi?

Na ovo pitanje ne postoji generalan odgovor jer, nažalost, prag tolerancije kod svih ljudi nije isti. Mislim da je bilo koji oblik ponašanja koji podrazumijeva povredu ljudskog dostojanstva nešto preko čega se ne bi trebalo prijeći. To je prije svega nasilje, preko kojeg se ne bi smjelo prijeći i bilo kakav oblik nasilja se ne bi trebao tolerirati.

Nadalje, jako je teško oprostiti preljub i ženama i muškarcima i nakon toga odnosi rijetko kada bivaju isti, čak i ako ljudi odluče ostati zajedno. Omalovažavanje, vrijeđanje i općenito bilo kakav oblik nepoštovanja također idu u tu kategoriju.

Što biste savjetovali parovima koji su naišli na probleme u vezi? Kada se nastaviti boriti, a kada prekinuti?

Vrlo je jednostavno, ako postoji uzajamno poštovanje, tada se vrijedi boriti, spašavati i nastaviti graditi odnos koji zapravo može ojačati pravilnom komunikacijom. Suprotno tome, ako je u odnosu nepopravljivo narušeno poštovanje, tada nema temelja na kojem se dalje može graditi odnos i bolje je naprosto prekinuti i krenuti dalje.

Dakle, ponekad treba ustrajati i spašavati odnos, a ponekad je naprosto bolje krenuti dalje. Svakako važna poruka za ljude koji prekidaju i koji se rastaju jest da kraj jednog odnosa nije osobni poraz. To je samo kraj jednog poglavlja života i prilika za otvaranje nekog novog životnog poglavlja.

Na kojem testu u vezi većina parova 'padne'?

Mislim da puno veza propada prije svega zbog ideje kako bi ljubav trebala izgledati. Naime, mnogi ljudi smatraju da više nema ljubavi kada prođe prva faza veze koju nazivamo i fazom leptirića ili fazom ružičastih naočala. Zapravo nisu svjesni toga da je faza ružičastih naočala samo prva faza veze, da zaljubljenost ima svoj vijek trajanja te da ne možemo očekivati da će ta faza vječno trajati.

Foto: RTL Foto: RTL Sanela Kovačević Nelly

Upravo zato i prebrzo odustaju i umjesto da se uhvate ukoštac s problemima u postojećem odnosu, biraju izlaz i neki novi početak, osobito u današnje digitalno doba kada postoji privid o velikoj mogućnosti izbora. Stalna težnja magičnim, bajkovitim, euforičnim početcima vodi ka frustraciji i ljudi koji imaju takva nerealna očekivanja, uporno se vrte u krugu novih početaka i novih razočaranja.

Po čemu je ova sezona drugačija od prethodnih?

Mislim da će se najviše razlikovati u našem pristupu - jer u ovoj sezoni mi eksperti imat ćemo stroži i direktniji pristup, od naših kandidata tražit ćemo puno, a prije svega da preuzmu odgovornost za svoje ponašanje. Samim time, ceremonije odluka ove sezone bit vrlo intenzivne i vrlo zahtjevne za kandidate, postavljat ćemo vrlo direktna i nimalo laka pitanja, a sve u svrhu poticanja njihova napretka, i kao pojedinaca i kao parova.

Kako biste je opisali u nekoliko riječi?

Uzbudljiva, nepredvidiva, turbulentna, emotivna, strastvena i nezaboravna.

Što mislite, što će gledateljima biti najzanimljivije?

Na ovo pitanje mi je zaista teško odgovoriti jer se ne mogu odlučiti, mislim da će im svi dijelovi eksperimenta biti jako zanimljivi. Kako ove godine uvodimo novitet u vidu tematskih tjedana, vjerujem da će tjedan intimnosti podignuti prašinu jer ovo je prva sezona kada otvaramo neka vrlo intimna i pomalo škakljiva pitanja. Mogu reći da smo ove godine zaista izašli iz okvira očekivanog i da je to ono što će naše gledatelje prikovati za male ekrane.

Razmišljate li ikad o tome koliko Vaši savjeti utječu na ishod showa? Promišljate li o svojim savjetima? Gledate li show?

Zapravo i ne razmišljam o onome što je bilo, postupam uvijek onako kako smatram da je najbolje u određenom trenutku, za pojedinca i za određeni par. Istina jest da to podrazumijeva i veliku odgovornost i da svaki moj savjet kao i savjet kolega itekako može utjecati na smjer razvoja događaja, no to je i posebna čar ovog sociološkog eksperimenta. Show svakako gledam jer moram priznati da je zapravo zanimljivo biti s druge strane, u ulozi gledatelja.

