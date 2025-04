Nova ljubavna priča počinje večeras: Jeannette i Simon spremni su za 'Brak na prvu'

Počinje novi tjedan u 'Braku na braku' i parovi su dobili nove zadatke stručnjaka kako bi probudili svoje odnose, a gledatelji će upoznati kako dvoje novih kandidata, Jeannette i Simon, staju pred matičara!

Foto: RTL.hr

Simon je djelatnik u turizmu, ima 58 godina, dolazi iz Zagreba, a od 2010. živi na Cresu. Bio je u braku, ima dvoje odrasle djece i kaže da u njegovu životu ima mjesta za novu partnericu. „Ja sam energična i ekstrovertna osoba koja voli izlaske, noćni život, kreativan i maštovit, volim biti u malo otvorenijem društvu“, za sebe kaže i otkriva četiri faktora koja su mu važna kod partnerice, a to su komunikacija, intelekt, izgled i razumijevanje. „To je za mene žena koja ima temperament, stav i svoje nešto“, dodaje.

Foto: RTL.hr



Asistentica direktora Jeannette ima 52 godine, dolazi iz Bosne i Hercegovine, u Francuskoj živi od 2014. i kaže da nije oduševljena njihovim mentalitetom jer vjeruje da su muškarci iz naših krajeva otvoreniji u pristupu ženama. Bila je u braku iz kojeg ima dvoje djece i iskreno kaže da je shvatila kako je 23 godine živjela pogrešnim životom, no nije joj žao jer ju je to izgradilo u osobu kakva je danas. „Sad stvarno volim izlaziti, penjati se po liticama, voziti motor, auto, ludujem…, ne volim sjediti kod kuće“, kaže. Sreću je pronašla u drugom braku zbog kojeg je otišla u Francusku, no ponekad se putevi raziđu. „Ali se duše nađu i ostanu povezane i ponekad je prijateljstvo ono što nam najviše treba“, kaže Jeannette i nastavlja: „Nisam razočarana u ljubav i mogu sve ponovno ako mi se pruži prilika - hoću.“ A kad je pitate kakvog muža traži, spremno odgovara: „Nešto fantastično, nešto fanatično, nešto nesavršeno, nešto blesavo, nešto što ne postoji na zemlji. Da se spusti s neba za ovaj trenutak koji će se dogoditi.“

Foto: RTL.hr

I dok se novi kandidati pripremaju za još jednu avanturu koja će im sigurno promijeniti život, 'stari bračni parovi' suočavaju se s vlastitim izazovima, pa su tako Kristina G. i Stjepan otkrili da su izgradili prijateljski odnos. „Pričali smo, riješili neke stvari… stvorili lijep odnos“, kaže Kristina, a Stjepan dodaje: „Od sutra ćemo živjeti zajedno… mislim da ćemo uspjeti.“

Komunikacija se promijenila kod još jednog para, ali nažalost - nagore. „Naš odnos je zahladio“, kaže je Irma dok Marko priznaje da postoji kočnica, ali vjeruje da im treba još vremena. „Nemam više osjećaj da smo bliski“, iskrena je Irma.

Foto: RTL.hr

Foto: RTL.hr

Nesuglasice su se pojavile i kod Doris i Igora - on je izradio njezinu veliku fotografiju i stavio je u dnevnu sobu, no ona je želi maknuti. „Nisam baš zadovoljan jer sam se potrudio“, komentirao je Igor. I Višnja i Darko nikako da se nađu na istoj valnoj duljini, a ona to ovako objašnjava: „Ne mogu se pred njim još ni opustiti normalno ni otvoriti se jer mi ne odgovara kao osoba.“ Kako će reagirati Jeannette i Simon kad se ugledaju - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

