Silvija šokirana Hrvojevim priznanjem: 'Ja sam potresena time'  

Svi su parovi u jedinstvenom sociološkom eksperimentu, “Braku na prvu”, dobili jednak izazov: moraju složiti svoju listu prioriteta u životu. Iako se to čini vrlo jednostavnim, njihove preferencije otkrivaju i različitosti, i i sličnosti. Osim toga, prilika su da parovi dublje i otvorenije razgovaraju o svakoj od tema koja se našla na listi prioriteta. Neki su se parovi iznenadili koliko toga zajedničkog imaju.

Hrvoje izašao iz zone komfora i ostavio Silviju bez riječi

Hrvoje je, čini se, poslušao savjet stručnjaka s ceremonije odluka i podijelio je dio sebe sa Silvijom. Njegova je supruga već i ranije rekla da je otvorena za sve opcije na temu djece. Ona već ima jedno dijete, ali nije isključila mogućnost da ih ima još. Hrvoje nema djece. Razlog je otkrio Silviji pred kamerama kada su komentirali listu prioriteta i došli na tu temu.

“Sve je to tu usko vezano, teško je raspodijeliti ti jedanaest. Osim, tvoje dijete. To je uvijek na prvom mjestu. E, sad, meni su djeca na sredini zato što, nažalost, nemam djece”, objašnjava Hrvoje kako je složio svoju listu.

“Spominjao jesi, ali nismo još nikada o tome pričali”, zanima Silviju Hrvojev stav o djeci. “Ja sam to saznao kada sam bio s prvom suprugom, da mogu imati djecu jedino medicinski potpomognutom oplodnjom”, iskreno Hrvoje govori Silviji.

“Malo me to uzdrmalo”, priznaje Silvija, koja gotovo da je ostala bez riječi. Hrvoje joj pojašnjava da je jako teško naći partnericu uopće, a kamoli onu koja bi bila spremna podvrgnuti se potpomognutoj oplodnji. Silvija je potresena Hrvojevim riječima i činjenicom da joj je to rekao pred kamerama.

