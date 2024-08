Nikolina iz 'Braka na prvu' oduševila samopouzdanjem u badiću: 'Ponosna na sebe'

Nikolina Dianežević, kandidatkinja RTL-ovog showa "Brak na prvu", pokušala je izgraditi ljubavni odnos s profesorom engleskog jezika Antonom Glavašem. Iako su na početku izgledali kao obećavajući par, ubrzo su zaključili da među njima nema potencijala za nešto više od prijateljstva te su jednoglasno odlučili napustiti eksperiment. Propuštene epizode "Braka na prvu" možete pogledati na platformi Voyo.

Nakon ovog iskustva, Nikolina se posvetila radu na sebi i svojoj strasti prema vožnji motora. Na Instagramu je pokazala i kako vrijeme provodi planinareći, a nedavno je otišla na još jedno putovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivša kandidatkinja RTL-ovog showa podijelila je fotografiju u jednodijelnom kupaćem kostimu koji je savršeno naglasio njezinu figuru, uz šešir u sličnoj nijansi. Ponosna na svoj izgled, nije se ustručavala napisati:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Žene često objavljuju fotografije s fokusom na stražnjicu, popraćene dubokim, motivacijskim opisom. Po mojem mišljenju, jedina istina je: 'Sviđa mi se moja stražnjica na ovoj fotografiji i želim je pokazati', ali to ne bi bilo ispravno priznati, zar ne? Nemojte me krivo shvatiti, i ja volim vidjeti dobru stražnjicu, ali poštedite nas motivacijskih priča kada nemaju veze sa slikom. Osjeća li se još netko tako ili sam to samo ja?", napisala je, dodavši koliko je ponosna na sebe na fotografiji.

Foto: Instagram

Među brojnim komplimentima ispod fotografije, istaknuo se i onaj od Klare Kokić, koja je svojoj kolegici iz eksperimenta poručila kako izgleda izuzetno atraktivno.

Propuštene epizode "Braka na prvu" pogledajte u bilo koje vrijeme i bez reklama na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U Sinju majice Perišića plijenile pažnju: 'Nikad ju ne bi kupija, stvar je principa'