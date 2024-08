Nikolina Dianežević, bivša kandidatkinja iz showa „Brak na prvu“ koji možete pratiti na platformi Voyo, bila je spojena s profesorom engleskog jezika Antonom Glavašem, no njihov odnos nikada nije prešao prijateljsku razinu. Slično se dogodilo i Tihomiru Tomašiću u prethodnoj sezoni s nesuđenom suprugom Manuelom Marco Navarro. Ovaj tjedan Tihomir je za RTL.hr komentirao svoj odnos s Nikolinom, s kojom ga mnogi već povezuju.

Tihomir je otkrio da je prema onome što je vidio u novoj sezoni RTL-ovog showa Nikolina izuzetno kvalitetna djevojka s kojom bi volio i upoznati se. Trenutno njihov odnos još uvijek se svodi na razmjenu poruka.

Foto: RTL Nikolina i Tihomir, Brak na prvu

Nikolina je sada za RTL.hr ispričala svoju stranu priče: „Smatram da je Tihomir na mjestu, ima iskreno razmišljanje i samo sam to htjela pohvaliti. Nije bilo nikakve želje za upoznavanjem, niti se mi poznajemo. Nemam ništa protiv kave s njim jer me motiviraju ljudi otvorenog duha i srca koji rade na sebi“, ispričala je Nikolina, za koju mnogi navijaju da mu da priliku.

"E to je par", "To je već pogodak", "On i Nikolina definitivno!", "Baš bi bili par", "Navijam za vas, bili bi predivan par. Ajmo, nemate što čekati!", "Mislim da bi mogli zajedno. Ona pametna, tolerantna, strpljiva, kulturna, finog ponašanja , a Tihomir ako je to istina što kaže da je poradio na svemu počevši od sebe pa nadalje, je veeelika stvar to moći napraviti", "Njih dvoje bili bi odlični", neki su od komentara nestrpljivih fanova.

Inače, inicijatorica njihove komunikacije bila je upravo Nikolina, koja je Tihomiru poslala poruku kako bi pohvalila njegovo razmišljanje i intervju koji je ranije dao za RTL.hr. Rekla je da joj je drago što još uvijek postoje muškarci poput Tihomira, spremni raditi na sebi, te je jedan dio njegovog intervjua iskoristila za rješavanje vlastite životne situacije.

Tihomir je bio izuzetno počašćen njenim komentarom i istaknuo je da smatra kako je ona najkvalitetnija osoba u ovoj sezoni eksperimenta.

Foto: Instagram Nikolina i Tihomir, Brak na prvu

