Kristina o prijavi u 'Braku na prvu' i budućem partneru: 'Očekujem da je normalan'

Kristina S. je jedna od kandidata pete sezone popularnog showa "Brak na prvu", koji će biti prikazan sutra na RTL-u, a već sada ga možete pogledati na platformi Voyo. U razgovoru za RTL.hr, Kristina je otkrila kako je došla do odluke da se prijavi u show, što očekuje od svog budućeg partnera i kakva su njezina dosadašnja ljubavna iskustva.

"Pratim "Brak na prvu" godinama i uvijek sam govorila: 'Nema šanse', ali evo. Sad sam tu gdje jesam", rekla je Kristina.

Iako je isprva bila skeptična prema prijavi, ipak je napravila korak koji ju je doveo do showa.

"To je bio dan ludosti kad sam se prijavila misleći: 'Nema šanse da mene zovu' i onda kad sam dobila poziv nakon kojeg mjeseca: 'Što? Otkud to? Ja sam to već zaboravila'. Ali evo, onda sam otišla na prvi casting i kao otići ću na casting i zahvalit ću im se, i onda jedan, drugi, treći i sad smo tu gdje jesmo", ispričala je.

Kada je riječ o njezinim očekivanjima od budućeg partnera, Kristina je jasno naglasila što traži.

"Od budućeg partnera očekujem da je prvenstveno normalan, što je u današnjem svijetu jako rijetko, da je pošten, da je komunikativan, da je otvoren, da je zabavan, da ima neke manire i da je dobro odgojen."

Na pitanje što znači biti "normalan", Kristina nije imala dvojbe. "Da nije neki luđak, psihopat i tako to. To mi ne treba u životu, hvala."

