Josip Krolo, kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji od sada pratimo i putem platforme Voyo, prokomentirao je svoj odnedavno vrlo loš odnos sa suprugom, a dotakao se i teme Alana zbog kojeg se posvađao s Renatom kada su razgovarali o Danijeli i celulitu.

''Njegovo ponašanje je bilo krajnje neprimjereno. Ničime to ni jedna osoba nije zaslužila, neovisno je li riječ o ženi ili muškarcu. Općenito bih stao u obranu bilo koga, a u ovom je slučaju bila u pitanju žena'', ponovio je Josip svoje loše mišljenje o Alanovim riječima za RTL.hr.

Foto: RTL Josip Krolo

''Ponašanje je nezrelo i samo govori o njegovim slabostima i nesigurnostima kojima obiluje. Takvo ponašanje proizlazi iz toga jer nitko tko je siguran u sebe i svoje mogućnosti i sposobnosti, neće napadati ljude na taj način'', dodao je.

Iako je Renata istaknula da nikako nije stala na Alanovu stranu, Josip ipak na situaciju gleda drugačije.

''Budimo iskreni - strane se zauzimaju htjeli mi to ili ne. Vjerujem da je vidljivo i jasno da ga je opravdavala i branila... I njegove stavove i napade i zapravo njegovo omalovažavanje i vrijeđanje'', komentirao je Josip.

Usprkos njezinim riječima, istaknuo je kako ne vjeruje da između Renate i Alana u ovoj fazi postoji nešto više.

''Ne bih rekao da joj se sviđa, možda na polju fizičke privlačnosti, no nikako ne na polju emocionalne povezanosti. Renati je potrebno puno vremena i emocionalna povezanost, a manje intelektualna razina. Kod mene je obrnuto'', rekao je te dodao kako je ta situacija s Alanom jako utjecala na njihov odnos.

Foto: RTL Josip Krolo

''Apsolutno smo zahladili zbog te situacije i nismo to skrivali. To je bilo vidljivo i nama i svima koji su promatrali naš odnos. Djelovao sam smireno i ravnodušno, no iznutra je tinjala i buktala lagana vatrica. Bio sam prije svega iznerviran i frustriran. Njezino zauzimanje takvih stavova i zauzimanje njegove strane je upravo to izazivalo u meni'', priznao je Josip kojega njezino ponašanje zapravo nije ni iznenadilo.

''Nije da nisam očekivao takvu njezinu reakciju jer od Renate se uvijek može očekivati dosljednost. Ona je od početka sociološkog eksperimenta bila na strani muškarca... To je vidljivo iz odnosa Ane i Alana, zatim i Nikoline i Antona gdje se uvijek priklanjala stavovima muškarca'', zaključio je Josip.

