Irma iz 'Braka na prvu' borila se s ovisnošću: Otvorila dušu pred kamerama

Iza simpatične i energične žene, menadžerice razvoja poslovanja i trenerice slobodnog penjanja, Irme Kesner, koja sudjeluje u popularnom RTL-ovom showu ''Brak na prvu'', koji možete gledati od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo, krije se život prepun iskustava, dovoljan da ispuni nekoliko romana.

Osim što je proputovala cijeli svijet, bavila se raznim adrenalinskim sportovima te jednom čak zbog ljubavi preselila u Portugal, sad je otvorila dušu i progovorila o najtežem periodu u svom životu - borbi s ovisnošću.

"Pobjeda nad tom nekom negativom u sebi mi je dala ogromnu snagu, znanje o sebi. Tijekom i poslije rehabilitacije je moj najbolji period života. Nikad se nisam osjećala bolje i koliko god da je to bilo teško, ja sam zahvalna", izjavila je.

Svoje iskustvo podijelila je i sa svojim "suprugom" iz showa, Markom, koji je pokazao empatiju prema Irminoj prošlosti.

"Možda da je to i dalje aktualno...možda tada ne bi imao razumijevanja, ali s obzirom na to da je rekla da je to daleko iza nje, ja apsolutno nemam nikakav problem s tim", rekao je Marko.

Irmu je njegova reakcija omekšala te je izjavila da joj se nakon tog razgovora i pojačao interes prema njemu.

