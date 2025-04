Hrvoje na rubu suza: 'Brat mi je stradao prije 25 godina, strašno je teško'

U novoj epizodi sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", stručnjakinja Iva Stasiow posjetila je Silviju i Hrvoja kako bi im pomogla u prevladavanju nesuglasica koje su nedavno narušile njihov odnos. No, razgovor nije ostao samo na svakodnevnim problemima, Hrvoje je progovorio o obiteljskoj tragediji.

"Imao sam brata koji je stradao prije 25 godina. Svaki put kada me netko nakon toga pitao imam li brata, ja sam odgovorio da nemam, da sam sin jedinac. Kao da sam ga zatomio i uopće ne znam zašto. Nikad ga se nisam sramio. Bio je fenomenalan, funkcionirali smo odlično, ali teško mi je bilo podijeliti emocije. Možda je to bila moja intima s njime koju s nikime nisam htio dijeliti. To je bilo nešto moje", rekao je i dodao:

Foto: RTL

"To je strašno teško, pogotovo uz roditelje koji su to strašno doživjeli. Ne može si to nitko zamisliti, samo netko kome se to isto dogodilo, kako se mi osjećamo. Te negativne stvari u životu pokušavam ne komunicirati jer sam jednostavno pozitivna osoba pa me takve stvari dovode u stanje u kojem se ne osjećam ugodno", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Petu sezonu "Braka na prvu" gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni "Braka na prvu": Pogledajte trailer

Tekst se nastavlja ispod oglasa