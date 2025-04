Hrvoje iz 'Braka na prvu' iskreno o ljubavi: 'Izgled je ono što nas privuče'

Vlasnik kafića, model i strastveni putnik Hrvoje (47) ušao je u petu sezonu sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" kako bi pronašao partnericu s kojom će dijeliti nova iskustva. S istom tom namjerom ušla je i Silvija (37) s kojom se od početka slaže, barem zasad. U razgovoru za Net.hr s nama je podijelio i kako zamišlja idealan dejt s partnericom iz snova te kakav je njegov pogled na veze.

Što vas je potaknulo da potražite ljubav baš kroz "Brak na prvu"? Jeste li ranije razmišljali o ovakvom iskustvu ili je to bila spontana odluka?

Pa s obzirom da sam solo zašto ne probati neki novi način upoznavanja. Zvuči vrlo interesantno a s obzirom da sam otvoren za nove stvari pa ajmo probati.. Odluka je bila potpuno spontana.

Foto: RTL Silvija i Hrvoje

Vlasnik ste kafića, bavite se modelingom, proizvodite nagrađivani džin i strastveni ste ljubitelj satova. Kako balansirate između svih tih interesa i ostavljate li dovoljno prostora za ljubavni život?

Kada se već duže vrijeme nečim bavite stvari se jednostavno poslože same od sebe tako da i ako u moj život uđe partnerica naravno da de se sve uskladiti sa novonastalom situacijom i osloboditi de se vrijeme za ljubav jer je ona bitan dio u našem životu.

Otkrili ste da vas kod žena prvo privuku zubi i ruke te da preferirate prirodan izgled. No što je ono što vas može osvojiti na duže staze – kakva osobnost vas privlači?

Osoba jednostavno treba biti svoja ali naravno na pozitivan način. Izgled je ono što nas privuče na prvu, ali naravno da je osobnost ona koja odlučuje u kojem demo smjeru dalje.. Bitna je ta međusobna energija, kemija koja nas spaja a isto tako i intelekt gdje možemo komunicirati na način da nam nikada nije dosadno i da jedno drugoga dovodimo u izazove i uvijek imamo teme za komunikaciju! To mora biti opušteno, prirodno i onda sve ide lako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Istaknuli ste da je za vas povjerenje ključno i da ne želite niti očekujete da partnerica zanemari svoj život zbog veze. Jeste li ikada imali situaciju gdje su se različiti pogledi na slobodu i privatni prostor pokazali kao izazov u vezi?

Ljudi tumače „slobodu“ na različite načine ali je bitno shvatiti da smo u vezu ušli sa svojim dosadašnjim životima u kojima su naše obitelji, prijatelji, poslovni partneri itd. i naravno da to ne treba zanemarivati kada se uđe u vezu.. Osoba sam koja jako drži do obitelji i prijatelja i nikada se to neće promijeniti što je normalno i partneri nikada ne bi trebali dovesti jedan drugoga u situaciju da „moraš birati“ jer onda ta veza nema smisla jer onda nema razumijevanja što smatram da je jako važno. Kada je veza zdrava jednostavno se sve posloži, a iz mogućih neslaganja iz prethodnih veza trebamo učiti da budemo bolji u budućima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako zamišljate idealan spoj s partnericom iz showa?

Idealan spoj može biti samo ako kliknemo i radimo nešto što nas oboje veseli.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer

Tekst se nastavlja ispod oglasa