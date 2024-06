Kandidat četvrte sezone "Braka na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Filip Belić na lijepom sunčanom danu uživao je vani na balkonu uz šalicu kave. Šalica je bila u obliku bačve, sa slikom kosturove glave.

Pozirao je u majici s divovskim crvenim paukom, koji je zapravo simbolizira Spidermana, a on je na Instagramu otkrio kako su takve stvari probudile dijete u njemu.

"Mislim da moje unutarnje dijete želi preuzeti svijet. Anime, manga, DC, Marvel, PlayStation... Jednom geek, uvijek geek", napisao je Filip u opisu objave na Instagramu.

Čita knjigu u četiri ujutro

Podsjetimo, Filip gotovo svakodnevno objavljuje fotografije na Instagram storyju kako čita knjigu na balkonu u četiri ujutro. Nedavno je za RTL.hr objasnio kako se njegov dan zapravo, osim ranojutarnjeg čitanja knjige i odlaska na posao, sastoji od meditacije, treninga i šetnji s psom imena Saga.

"Probudim se u četiri ujutro, skuham kavu pa meditiram desetak minuta. Zatim pročitam negdje 10-15 stranica knjige pa odem sa psom u šetnju, a onda na trening u 5:30 do nekih 6:45. Nakon toga imam treninge do devet sati pa se istuširam i pojedem. Nakon doručka odem taksirati tri sata da si popunim rupu između treninga koje imam, dođem doma oko pola jedan i ručam pa ponovno odem u šetnju sa psom. Nakon šetnje odem spavati pola sata pa ponovno od 15 do 19 sati držim treninge. Za kraj dana večera, a onda - ili igram PlayStation ili pogledam neki film ili seriju. Spavati odem oko 22 ili 22:30," ispričao je Filip za RTL.hr, a priznao je da tako funkcionira posljednjih pet godina.

"Oduvijek volim rano ustajati, a u posljednjih godinu dana sam ubacio i meditaciju i čitanje knjiga. To radim dulje vrijeme kako bih se psihički pripremio za dan," priznao je Filip i otkrio kako jedino nedjeljom nije takav dnevni raspored. "Nedjeljom pripremam obroke za sljedeći tjedan i idem opušteno kroz dan... Prije sam imao utakmice, no sada je završena sezona," rekao je.

