Filip Belić, kandidat četvrte sezone "Braka na prvu," pohvalio se pratiteljima što radi u zoru. Uz fotografiju knjige, Filip je otkrio što radi u četiri sata ujutro, pa zatim objasnio što stoji iza ideje koja je iznenadila njegove pratitelje.

Filip je objasnio kako se njegov dan zapravo, osim ranojutarnjeg čitanja knjige i odlaska na posao, sastoji od meditacije, treninga i šetnji s psom imena Saga.

Foto: Instagram Filip Belić

"Probudim se u četiri ujutro, skuham kavu pa meditiram desetak minuta. Zatim pročitam negdje 10-15 stranica knjige pa odem s psom u šetnju, a onda na trening u 5:30 do nekih 6:45. Nakon toga imam treninge do devet sati pa se istuširam i pojedem. Nakon doručka odem taksirati tri sata da si popunim rupu između treninga koje imam, dođem doma oko pola jedan i ručam pa ponovno odem u šetnju sa psom. Nakon šetnje odem spavati pola sata pa ponovno od 15 do 19 sati držim treninge. Za kraj dana večera, a onda - ili igram PlayStation ili pogledam neki film ili seriju. Spavati odem oko 22 ili 22:30," ispričao je Filip za RTL.hr, a priznao je da tako funkcionira posljednjih pet godina.

"Oduvijek volim rano ustajati, a u posljednjih godinu dana sam ubacio i meditaciju i čitanje knjiga. To radim dulje vrijeme kako bih se psihički pripremio za dan," priznao je Filip i otkrio kako jedino nedjeljom nije takav dnevni raspored. "Nedjeljom pripremam obroke za sljedeći tjedan i idem opušteno kroz dan... Prije sam imao utakmice, no sada je završena sezona," rekao je.

Također, otkrio je kako kroz tjedan kombinira treninge snage s funkcionalnim treninzima i vježbama s vlastitom težinom.

