Tihomir Tomašić kojeg su gledatelji upoznali u emisiji "Brak na prvu" čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo je u intervjuu za RTL.hr govorio o zaokretu u svom životu, a upravo je taj intervju komentirala Nikolina Dianežević, bivša sudionica četvrte sezone istoimene emisije.

Naime, Nikolina je na Instagram storyju objavila screenshot Tihomirova intervjua pored kojeg je napisala: "Prekrasan članak i ispravna razmišljanja. Drago mi je da ipak postoje i muškarci koji su spremni i voljni raditi na sebi. A jedan dio teksta sam si čak i screenshotala jer mi je taman trebao vezano za jednu situaciju."

Foto: Tihomir Tomašić/Instagram

Nikolinine lijepe riječi je komentirao i sam Tihomir i to na isti način, odnosno dijeljenjem storyja.

"Hvala, draga prijateljice, cijenim tvoje mišljenje… Za mene si definitivno najkvalitetnija osoba u zadnjoj sezoni 'Braka na prvu'", napisao je Tihomir pored fotke.

Fanovi navijaju da završe zajedno

Gledatelji su u nekoliko navrata komentirali da bi Nikolina i Tihomir bili dobar par, ponajviše zbog činjenice da je Tihomir poradio na svojoj osobnosti.

"E to je par", "To je već pogodak", "On i Nikolina definitivno!", "Baš bi bili par", "Navijam za vas, bili bi predivan par. Ajmo, nemate što čekati!", "Mislim da bi mogli zajedno. Ona pametna, tolerantna, strpljiva, kulturna, finog ponašanja, a Tihomir ako je to istina što kaže da je poradio na svemu počevši od sebe pa nadalje, je veeelika stvar to moći napraviti", "Njih dvoje bili bi odlični", komentirali su.

