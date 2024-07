Tihomira Tomašića pratili smo u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo. Nakon emisije nije nastavio vezu s Manuelom te je nastavio njegovati samački život, a na društvenim mrežama često govori o svom privatnom životu. Tako je i ovoga puta govorio o ljubavnom životu u objavi na Instagramu.

"Lako me je voljeti, jer kad volim onda volim. Lako me je pobijediti kad igram fer. Lako me je slagati kad sam iskren. Ali neću mijenjati ništa…. Jer ja sam ja, a ti budi i dalje ti", piše u objavi na Instagramu.

I dalje je sam...

Njegovu objavu je komentirala i obožavateljica: "Još si samac?"

"Ne, nisam samac nego sretno solo. Razlika je", glasio je Tihomirov odgovor s kojim su se, sudeći prema ostalim komentarima, mnogi složili.

Također, nedavno je Tihomir u intervjuu za RTL.hr govorio o promjenama u svom životu i što je mu je sve bilo potrebno za sretan život.

"Mislio sam da sam bio spreman nakon dvije godine od rastave za nešto novo, a zaista nisam. Od tada, fokus mi je bio prvo sebi sagraditi život kakav ja trebam i želim da bi bio sretan, sebe očistiti od svih tereta prošle veze. I eto, nakon te transformacije spreman sam da, prije ili kasnije, netko novi uđe u moj život. Dosad se ta osoba još nije pojavila, ali prepuštam to univerzumu i tako dugo dok se to ne dogodi doslovno. Uživam u životu sam. To pokušavam ljudima i objasniti na mom profilu. Ne žurite nigdje! Nikad nisi previše star za neku promjenu u životu, a kamoli za neku novu ljubav. Ali većina ljudi srljaju prebrzo u nove veze pa im one redom propadaju jer se nisu očistili starih tereta. Prvo traži i pronađi sreću sam sa sobom, zavoli sebe pa ćeš biti i u stanju zavoljeti nekog drugog", rekao je Tihomir.

Inače, Tihomir je otac dvoje djece, a s bivšom suprugom ima odličan odnos. Ljubav je prije dvije godine odlučio potražiti pred u "Braku na prvu" s Manuelom, no to mu nije uspjelo.

