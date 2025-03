Darko opleo po supruzi: 'Čini mi se arogantna, sigurno zato nema partnera u toj dobi'

U "Braku na prvu" još se jedan par zavjetovao na vječnu ljubav, međutim, čini se kako je ljubav pukla prije nego što je nastala. Darko (49) i Višnja (51) jedno drugome su našli niz crvenih zastavica.

Novopečeni bračni par se suočava s prvim izazovima u svom braku, nakon što su započeli svoju zajedničku životnu priču. Iako su se činili kao idealan par na početku, nije trebalo dugo da se pojave prve napetosti koje stavljaju njihov odnos na kušnju. Darko se osjeća nesretno zbog Višnjine komunikacije.

Komunikacija i nepovjerenje: Brak Darka i Višnje na kušnji

“Meni je njezina komunikacija, što je više upoznajem, prenapadna. I dosta mi se čini i arogantna”, priznaje Darko da mu se to nikako ne sviđa. I dodaje da je to sigurno razlog što nema partnera u svojim godinama. Njegovu kumu ništa nije jasno, jer mu se činilo da su Darko i Višnja lijepo započeli svoj brak. “Kum je bolji”, otkriva Višnja svojoj kumi što misli o mladoženji.

“On tebe gleda jako zaljubljeno. On tebe gleda kao božanstvo”, primijetila je Višnjina kuma, Jasmina. No, po Darkovim riječima - to ne može biti dalje od istine. “Napravila je gaf”, Darko priznaje svom kumu da ga je supruga povrijedila i naljutila svojim nepovjerenjem. To ga je nagnalo da se emotivno zatvori. I potpuno ga oneraspoložilo. “Mislim da ona ima previsoko mišljenje o sebi”, zaključuje Darko.

