Poznat datum ždrijeba Lige nacija: Hrvatska ostaje u A ligi, evo što je čeka

Ždrijeb za Ligu nacija u razdoblju od 2026. do 2027. bit će održan 12. veljače u Bruxellesu, objavila je u četvrtak Udruga europskih nogometnih saveza (UEFA).

Ligaški dio natjecanja će započeti 24. rujna ove godine, a reprezentacije bi u produženom međunarodnom terminu do 6. listopada trebale odigrati čak četiri utakmice. Preostala dva dvoboja će odigrati od 12. do 17. studenoga. Četvrtfinalni dvoboji su na rasporedu od 25. do 30. ožujka 2027., a završni turnir će biti održan u lipnju.

Hrvatska reprezentacija je prošlo izdanje završila na osmom mjestu i ponovno će igrati u A Ligi nacija.

Ne bude li promjena u sustavu natjecanja, nositelji skupina bi trebali biti prošlogodišnji polufinalisti - Portugal, Španjolska, Njemačka i Francuska. UEFA još uvijek nije objavila na koji način će rezultati iz Lige nacija biti valorizirani u procesu kvalifikacija za Euro 2028. kojem su domaćini Velika Britanija i Republika Irska.

Reprezentacija Portugala je u dosadašnja četiri izdanja dvaput osvojila Ligu nacija, 2019. i 2025. godine, a pobjednici su još bili Francuska (2021.) i Španjolska (2023.), koja je u finalu bila bolja od Hrvatske tek u raspucavanju udaraca s 11 metara.

Izabranici Zlatka Dalića su prošle godine poraženi u četvrtfinalu od Francuske, koja je u uzvratnom dvoboju nadoknadila dva gola zaostatka iz prve utakmice i u polufinale se plasirala boljim izvođenjem jedanesteraca.

