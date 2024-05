Danijela Pupovac, kandidatkinja emisije "Brak na prvu" koju pratimo na RTL-u i na platformi Voyo, na Instagramu je podijelila svoje razmišljanje o Alanu s kojim je provela tri tjedna u sociološkom eksperimentu.

Ona i Alan, od početka njihova puta pa sve do sada, nisu uspjeli pronaći zajednički jezik, a Danijela je na posljednjoj ceremoniji pred ekspertima promijenila svoju odluku. Iako je napisala da želi ostati u eksperimentu, kada je sjela na kauč s Alanom, prevagnula je njezina želja da napusti show. No, s obzirom na to da je Alan napisao da ostaje, ipak će u "Braku na prvu" ostati do sljedećih zavjeta.

"Ova ceremonija je početak kraja. Možda djeluje neprimjetno na TV-u, ali ovo je prvi moment gdje ja počinjem govoriti kao ja i zauzimati se za sebe. Vjerojatno to nikad ne biste pomislili za mene", napisala je Danijela uz fotografiju sebe nakon šminkanja na nastavila:

"Ali tri tjedna unutra s njim, 24 sata na dan, zapravo sam pokušavala naći svoj glas. To je biti u toksičnom odnosu. To je biti gaslightan. Zaboraviš tko si i ne znaš naći put van. Put može biti očit 'izvana', ali ne osobi u odnosu", navela je.

"Zato ljudi (žrtve) u takvim situacijama ponekad u potpunosti ovise o uplitanju promatrača. Sebe ne smatram žrtvom ovdje. Smatram čak da sam imala sreće. Moj 'partner' nije top level manipulator, a ja nisam neka plaha osoba inače", poručila je u nastavku pa dodala kako je u najmanju ruku iscrpljena nakon svega.

Rekla je i kako odbrojavajući vrijeme jedva čeka da ode kući.

Foto: RTL

Kasnije se u zasebnom storyju zahvalila Klari Kokić, sudionici eksperimenta koju su stručnjaci spojili s Lovrom, a na posljednjoj ceremoniji je stala na njezinu stranu.

"Klara. Direktna, hrabra, ne da se omesti. Samo 25 godina ima", zaključila je Danijela u Instagram storyju.

