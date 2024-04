Danijela i Alan, najnoviji par u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', prošli su kroz izuzetno turbulentan put od vjenčanja do prve zajedničke večere i razgovora s ekspertima.

Počevši s velikim entuzijazmom, suočili su se s prvim preprekama koje su uspješno savladali, ali su također doživjeli svađe čiji rasplet još očekujemo. Njihovu avanturu u eksperimentu možete pratiti na streaming platformi Voyo, u bilo koje doba i to bez reklama!

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Koliko su njihovi pogledi na život drugačiji, Danijela je potvrdila više puta, a istaknula je i kako njezin suprug iz sekunde u sekundu mijenja raspoloženja.

"Nije mi dao da dođem do riječi i pričao je rečenice koje su nebulozne, nisu povezane, što mi govori da je nereguliran. On to nije isplanirao, on se ne zna kontrolirati", ispričala je Danijela u RTL-ovoj emisiji nakon posljednje velike svađe u kojoj ju je suprug optužio da se na njega derala i 'urlala', ali i da je velika lažljivica i glumica.

"Ljubomora i potrebitost su izrazito odbojne i neprivlačne osobine", rekla je Danijela u razgovoru za 24 sata o svom suprugu i činjenici da je ispao ljubomoran na pažnju koju posvećuje svome psu.

Prokomentirala je i to što se na zajedničkoj večeri Alan nabacivao prvo Nikolini, a zatim je bacio oko i na Klaru i Tamaru:

"Djeluje mi kao da Alan misli da je dio nekog drugog showa kao npr. 'Mijenjam ženu' ili neke razuzdane verzije 'Gospodina Savršenog'", rekla je.

Na istoj večeri, Alan je tvrdio da su se u jednom trenutku Danijela i Filip zagledali jedan u drugoga, a Danijela je otkrila ima li između njih nešto više:

"Alan govori istinu, ima iskrica između mene i Filipa", rekla je s osmijehom Danijela.

