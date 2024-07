Danijela Pupovac iz "Braka na prvu" u posljednje vrijeme uživa u branju lubenica u Ravnim Kotarima. Mnogi su smatrali da joj je to ljetni posao, no kasnije je otkrila da je riječ o šali. Danijela samo pomaže nekim ljudima u poslu u polju. Sada se javila pratiteljima na društvenoj mreži iz polja te otkrila da ima udvarača.

"Mislim da mi se jedan tip nabacuje. U društvu: Kaže: - ova Danijela je stvarno zgodna, meni je ona JEDNA OD zgodnijih žena u selu. (U selu sam JEDINA žena ispod 67 god..)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad idem raditi:

Gdje ćeš?

Idem raditi.

Pa imaš još vremena.

Moram se pripremiti, našminkati..

Uh je, baš se moraš našminkati, ajde, nemoj tako hodati..

Kad idemo brati lubenice:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On: Slaba je Danijeli ta teretana, po jednu lubenicu nosi. Nataša nosi po dvije.

Moj rođak: ja mislim da i Nataša nosi po jednu.

On: Pa to da Danijeli ne bude neugodno", napisala je.

Foto: Instagram

Danijela je zatim podijelila fotku na kojoj pozira na sijenu i pozdravila fanove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

"8:33 ujutro i gotova mi je smjena na poslu. Ps. Ne znam zašto svi preporučuju i hvale to valjanje u sijenu. Fotkanje je boljelo.. PPS. Pa, možete me vidjeti na mom mjestu. Puno pozdrava od ove poljoprivrednice", napisala je u opisu objave na Instagramu.

Otkrila s kime se čuje iz 'Braka na prvu'

Podsjetimo, ovog ljeta, uz poneki predah na moru, Danijela organizira fitness radionice. Osim odmora s obitelji i prijateljima, do kraja ljeta planira i izlet izvan Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radim programe za fitness i mršavljenje. Radim i besplatne radionice za klijente. Trenutačno sam na moru, na selu blizu Zadra s obitelji. Još ću putovati na more, nešto s društvom, nešto s obitelji", rekla je.

Foto: RTL

S nekim kolegama iz "Braka na prvu" čuje se češće nego s drugima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iz "Braka na prvu" sam u kontaktu s nekima, s Filipom, Joletom, Klarom, s nekima više, s nekima manje", zaključila je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" pogledajte na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: "Brak na prvu USA" stigla je na Voyo!