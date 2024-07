Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta"Brak na prvu" čije propuštene epizode gledamo na platformi Voyo, Danijela Pupovac, nedavno je na društvenim mrežama pokazala čime se bavi ovih dana. Pratitelje je očarala fotografijom sebe dok bere lubenice, pa smo je upitali par pitanja o tom poslu, ali i planovima za ljeto.

Posao branja lubenica koji je na društvenim mrežama izazvao lavinu reakcija, rekla je Danijela kroz smijeh, bio je samo šala.

"To sam napisala samo iz šale, jedno jutro su me neki ljudi pitali da im pomognem brati lubenice, ja sam im rekla da mogu, to inače nije moj posao“, ispričala je.

Ovo ljeto uz poneki predah na moru organizira fitness radionice. Osim odmora s obitelji i prijateljima, do kraja ljeta planira i izlet van Hrvatske.

„Radim programe za fitness i mršavljenje. Radim i besplatne radionice za klijente. Trenutačno sam na moru, na selu blizu Zadra s obitelji. Još ću putovati na more, nešto s društvom, nešto s obitelji “, rekla je.

S nekim kolegama iz "Braka na prvu" čuje se češće nego s drugima.

„Iz "Braka na prvu" sam u kontaktu s nekima, s Filipom, Joletom, Klarom, s nekima više s nekima manje“, zaključila je.

