Blogerica Olivia Loren: 'Hrvati su direktni, pesimističniji, no uvijek se nađe vremena za kavu'

Amerikanka hrvatskih korijena Olivia Loren prije jedanaest godina donijela je odluku koja joj je promijenila život: preselila se u Hrvatsku, zemlju svojih roditelja i predaka. Iako je odrasla u Sjedinjenim Državama, u Clevelandu, gdje se svojedobno doselila njezina baka, Olivia je u Lijepoj Našoj pronašla novi dom. Tijekom pandemije obišla je gotovo svaki kutak Hrvatske, a svoje je doživljaje počela dijeliti na blogu i Instagram profilu @inspiredbycroatia_, kroz koje danas inspirira tisuće pratitelja i promovira ljepote naše zemlje.

Spomenuli ste da imate i hrvatske korijene te da ste dio srednje škole živjeli u Hrvatskoj. Možete li našim čitateljima objasniti tu poveznicu između Vas i ove zemlje?

Hrvatica sam, rođena i odrasla u Clevelandu u saveznoj državi Ohio u SAD-u. Roditelji su me odmalena poticali da ostanem povezana s hrvatskim korijenima: išli smo u folklor, redovito posjećivali obitelj u Hrvatskoj i često smo doma vježbali hrvatski jezik. Nakon što sam završila osnovnu školu u Americi, moji su se odlučili vratiti u Hrvatsku i tada smo se preselili u Zagreb, gdje sam završila dio srednje škole.

Foto: Inspired By Croatia

U jednom od videozapisa kazali ste da Vam je iskustvo školovanja ovdje do 2009. bilo izuzetno zahtjevno te ste se vratili u SAD. Što Vam je bilo najteže?

Definitivno jezik. Iako smo doma pričali hrvatski, to je bilo daleko od razine potrebne za gimnaziju. Bilo mi je jako teško pratiti predavanja iz povijesti i čitati lektire. Pisanje mi je posebno predstavljalo izazov jer tada još nisam imala dovoljno širok vokabular na hrvatskom.

Ipak, došli ste natrag i preselili se 2014. kako biste studirali, a prije ste živjeli u Clevelandu, je li tako? Kako to da ste baš htjeli studirati ovdje?

Završila sam preddiplomski studij u SAD-u, a zatim sam odlučila upisati diplomski studij u Hrvatskoj. Prijateljica iz Zagreba pričala mi je o ZŠEM-u (Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta) i spomenula da imaju program na engleskom jeziku koji traje godinu dana. Kako tada još nisam bila potpuno sigurna kojim putem želim ići, to mi se činilo kao super prilika da proširim znanje iz marketinga i steknem međunarodno iskustvo. Uz to, studij u SAD-u je znatno skuplji i traje dulje, pa je ovo bila i praktična odluka.

Foto: Inspired By Croatia

Kada ste ponovno došli, jeste li se brzo uklopili?

I da i ne. Ovaj put mi je bilo lakše jer sam bolje govorila hrvatski i već sam znala što mogu očekivati. Ipak, trebalo mi je neko vrijeme da se stvarno osjećam kao da ovdje pripadam. Primijetila sam da se Hrvati često druže u krugu dugogodišnjih prijatelja — iz kvarta, škole ili djetinjstva — i iako su otvoreni i druželjubivi, treba vremena da te stvarno prihvate kao dio ekipe.

Foto: Inspired By Croatia

Koji su Vam bili (i ostali) najveći kulturni šokovi?

Direktnost! Hrvati će ti bez problema reći što misle, bez previše filtera, što s jedne strane zna biti šok, ali s druge strane i osvježavajuće. Osim toga, uvijek me nasmije koliko su kafići puni, bez obzira na dan ili sat. Uvijek se nađe vremena za kavu!

Foto: Inspired By Croatia

Koje su najveće razlike između svakodnevice u SAD-u i u Hrvatskoj?

Prehrana u Hrvatskoj je daleko zdravija. Čak i kad jedem vani, rijetko imam onaj osjećaj “teške hrane” kao u SAD-u. Namirnice su svježije i punijeg okusa. Ritam života je sporiji — ljudi si uzmu vremena za kavu, ručak ili jednostavno druženje. U Americi se sve radi u hodu, uvijek se negdje žuriš, dok je ovdje sve nekako opuštenije… čak i kad treba riješiti papirologiju.

Kada i kako ste dobili ideju da stvorite stranicu Inspired by Croatia?

Oduvijek sam htjela imati svoj travel blog, ali nikako nisam našla ni vremena ni hrabrosti da krenem. Kada je došla pandemija 2020., odlučila sam napokon započeti. U početku sam pisala o raznim destinacijama na kojima sam bila, od Balija do Nizozemske, ali sam tada počela sve više putovati po Hrvatskoj. Tada sam odlučila fokusirati se na Hrvatsku, istražiti je što dublje i postati prava stručnjakinja za destinaciju. Tako je blog Inspired by Croatia nastao, a ubrzo mu se pridružio i Instagram profil.

Foto: Inspired By Croatia

Kako se profil i sadržaj mijenjao od početka? Koji sadržaji nailaze na više pregleda?

Na početku mi je cilj bio približiti Hrvatsku strancima i inspirirati ih da je posjete, ali s vremenom sam shvatila da i dijaspora jako voli sadržaj o Hrvatskoj. To me potaknulo da proširim teme pa danas dijelim više osobnih doživljaja života ovdje, kulturne razlike između SAD-a i Hrvatske te svoj pogled “izvana” na svakodnevicu u Hrvatskoj. Što se pregleda tiče, najbolje prolaze objave s prekrasnim prizorima mora te one u kojima uspoređujem život u SAD-u i Hrvatskoj.

Jeste li očekivali da ćete ostvariti toliki broj pratitelja?

Nisam! U početku mi je cilj bio dosegnuti 10 tisuća pratitelja, i to mi se činilo kao ogroman broj. Nisam mogla ni zamisliti da ću s vremenom stvoriti zajednicu od preko 80 tisuća ljubitelja Hrvatske.

Postoje li neke predrasude koje ste imali o Hrvatskoj ili Hrvatima prije, a da ste ih sada potvrdili ili opovrgnuli?

Ne bih rekla da sam imala neke predrasude — više sam imala znatiželju. Kako sam odrasla u hrvatskoj zajednici u Americi, već sam imala dojam o Hrvatima kao toplim i ponosnim ljudima, i to se pokazalo točnim.

Foto: Inspired By Croatia

Što Vam se najmanje sviđa ovdje?

Rekla bih da mi je najteže naviknuti se na ponekad pesimističan način razmišljanja. U Americi se često potiče “you can do it” mentalitet, dok se ovdje zna više fokusirati na prepreke nego na rješenja.

Koliko ste se od 2014. promijenili kao osoba u pogledu navika, stavova, mindseta?

Jako puno. Postala sam sigurnija u sebe, naučila sam više cijeniti vrijeme i male stvari u životu. U Americi sam imala osjećaj da stalno moram raditi i biti produktivna, dok sam ovdje naučila da nije sve u trci i da je u redu usporiti. Sad više uživam u svakodnevnim stvarima — u dugoj kavi s prijateljima, domaćem ručku sa svježim namirnicama ili jednostavno u mirnijem ritmu dana.

Foto: Inspired By Croatia

Pretpostavljam da se družite s lokalnima. Jesu li Hrvati dobro društvo?

Definitivno! Hrvati se znaju zabavljati i vole se družiti. Opušteni su i stvarno znaju kako uživati u životu.

Koliko često odlazite u Cleveland u posjet obitelji i prijateljima? Nedostaju li Vam ili ste se naviknuli?

Idem svake godine ili svake druge godine. Naravno da mi obitelj i prijatelji nedostaju, ali navikla sam se na to. Srećom, mnogi od njih ljeti dolaze u Hrvatsku, pa se tada uvijek podružimo.

Foto: Inspired By Croatia

Kako je Vaša obitelj iz Amerike primila Vašu odluku o ostanku ovdje?

Bili su pomalo iznenađeni, ali i sretni. Mislim da im je najvažnije da sam zadovoljna i ispunjena tamo gdje jesam — a sada to svakako jesam.

