Štošta smo čuli i doživjeli od premijera Andreja Plenkovića u ovih šest godina koliko vlada Hrvatskom, ali ovog smo ga tjedna prvi put čuli kako priznaje da mu je neugodno. A zašto mu je neugodno? Što ga je to toliko uznemirilo da konačno osjeća nelagodu? Ni manje ni više nego nerealizirana seks afera, u kojoj su dva ambiciozna, ali napaljena splitska politička amatera iz Centra Luka Baričić i Bojan Ivošević nasjeli na jadnu podvalu i dopisivali se s lažnim curama preko Tindera.

Zbog splitske inačice Jayja & Silent Boba naš je premijer konačno iskusio osjećaj neugodnosti i poručio da se takva sramota i ruganje građanima više ne trebaju tolerirati. To ga je toliko pogodilo da se u tri dana dvaput osvrtao na spornu prepisku. Baš je zanimljivo kako je baš to dopisivanje, pored svih drugih dopisivanja kojima smo svjedočili proteklih godina, stvorila osjećaj nelagode u predsjednika hrvatske vlade. Nijedna od prepiski, bilo putem društvenih mreža, SMS-a ili e-mailom, koje su posljednjih godina punile medijski prostor, nije dotaknula našeg premijera kao seks afera bez seksa.

Nijedno od općenja njegovih najbližih suradnika sa zakonima, ustavom, pa i našim zdravim razumom nije ga se toliko dojmilo da kaže kako mu je neugodno ili da se takva sramota i ruganje građanima više ne trebaju tolerirati. Općenito, sve te prepiske Plenković odbija komentirati s gnušanjem ili ih naprosto naziva podmetanjima medija i političkih suparnika.

O Rimac...decentno

Evo, recimo, dopisivanje HDZ-ove kninske kraljice Josipe Rimac s brojnim akterima afere vjetropark Krš-Pađene - teške 1,9 milijardi kuna, pa i s Plenkovićevom donedavnom miljenicom i ministricom Gabrijelom Žalac, kod milijuna hrvatskih građana stvorilo je osjećaj nelagode i uznemirenosti, ali to premijera uopće nije dotaknulo. Kad su ga novinari pitali je li iznenađen porukama i ponašanjem ministrice Žalac, Plenković je kazao da ministri imaju jedinu zadaću “raditi na provedbi programa i ponašati se sukladno zakonu”. I to je bilo to, to je bilo sve.

Nije mu bilo „neugodno sve to pratiti“ ni kad su otkrivene prepiske Ane Mandac, pomoćnice ministra Darka Horvata zbog kojih je prije četiri mjeseca konačno pao i za sobom povukao i potpredsjednika vlade Borisa Miloševića i ministra Josipa Aladrovića te državnog tajnika Ministarstva regionalnog razvoja Velimira Žunca. I Mandac je dio afere Krš Pađene, baš kao i još jedan bivši Plenkovićev ministar Tomislav Tolušić.

Negativne osjećaje oko prepiski Ane Mandac premijeru je izazvalo tek Horvatovo hapšenje i USKOK-ovo otvaranje istraga protiv spomenutog dvojca iz Banskih dvora. Ali, nisu premijeru bila sporna namještanja poslova, zapošljavanja preko veze, sumnje u koruptivna nedjela, a ne, ne, sporan je bio tajming i to što se DORH usudio krenuti u akciju protiv onih koji u milijunskim iznosima opće s našim zdravim razumom i državnom blagajnom.

Mailovi iz afere Borg? Ništa neugodnog?

A tek razmjena e-mailova među pripadnicima skupine Borg. Očekivalo bi se da će tad već Plenkoviću biti barem neugodno, ali nije mu bilo. Iz niza javno objavljenih mailova vezanih za donošenje lex Agrokora, bilo je vidljivo kako se premijer Andrej Plenković u više navrata sastajao s grupom savjetnika koji su pripremali zakon, a koji su sami sebe nazvali grupa Borg.

Index je raspolagao prepiskom iz koje je proizlazilo da su Andrej Plenković i tadašnja ministrica gospodarstva Martina Dalić „ne samo namjerno obmanjivali hrvatsku javnost govoreći neistine o stanju u Agrokoru, nego su i kao premijer i potpredsjednica vlade iskoristili svoje položaje kako bi posebna skupina, birana od strane Dalić, mogla zaraditi na poslovima u Agrokoru nakon 10. travnja.“

Vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno su radili za vladu na pripremi zakona te izvukli osobnu korist s obzirom na to da je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Todorićeve bivše tvrtke izvučeno više od pola milijarde kuna.

Guverner kao konzultant - može

Niti tada Plenkoviću nije bilo neugodno niti je smatrao da se ta sramota ne treba više tolerirati. Jednako je bilo i kad je prošle godine otkrivena prepiska guvernera HNB-a Borisa Vujčića i mlađeg analitičara firme Knighthead iz svibnja 2017. godine po kojoj su se trebali sastati kako bi ponudu američkog fonda za Agrokor učinili što atraktivnijom. Sve koji su o tome postavljali pitanja ili to spominju naprosto je optužio za destabilizaciju vlade i države.

Sličnih prepiski raznih aktera iz vladajuće stranke i(li) koalicije u ovim i raznim drugim aferama objavljeno je na tone, ali ni zbog jedne od njih premijeru nije palo na pamet govoriti o sramoti koju građani ne trebaju više tolerirati.

Nije ugodno znati da mu nerealizirani seksualni odnosi oporbenjaka daleko teže padaju od realiziranih orgijanja vladajućih s nacionalnim dobrima, novcem poreznih obveznika i državnih tvrtki.