Zbogom južini, vadite zimske kapute! Meteorologinja otkrila gdje će pasti prve pahulje

Prijepodne promjenjivo ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju gdje će lokalno pasti i obilna oborina. Puhat će umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak, a uz obalu jako i olujno jugo i južni vjetar. Uz južinu će ujutro biti toplo – jutarnja temperatura većinom između 10 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo ili pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a oborina će češća i izraženija biti navečer i u noći na utorak. Navečer će naglo zapuhati vjetar sa sjevera uz koji će se temperatura sniziti pa će nakon toplog dana, večer biti hladnija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu veći dio dana suho, kiše će biti prema večeri i u noći na utorak kada će naglo zapuhati jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Tijekom dana će uz umjeren i jak jugozapadnjak biti toplo s 20-ak stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo s povremenom kišom ili pljuskovima. Jako i olujno jugo će okrenuti na jugozapadnjak koji će postupno slabjeti. Temperatura između 17 i 21 stupanj.

Najviše kiše se očekuje na sjevernom Jadranu, lokalno će pasti i do 100 litara po metru četvornom, a obilnih oborina može biti i u gorju. U Gorskom kotaru će navečer uz nagli pad temperature kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Ostaje vjetrovito, jugo će okrenuti na jugozapadnjak, navečer i u noći na utorak i jaku i olujnu buru.

IDUĆIH DANA

Od utorka se u unutrašnjosti vraćamo temperaturama primjerenijim dobu godine, ali to će biti jedna nagla promjena – dnevna temperatura će se s 20-ak stupnjeva sniziti na 7, 8, a ujutro će biti oko nule, uglavnom u gorju i u minusu pa je tu moguć i mraz. Oborina će biti uglavnom u noći na utorak, zatim u srijedu većinom suho. U četvrtak će oborina biti u gorju, zatim od petka i drugdje, a moguće je da poneka pahulja zaleprša i u nizinama.

Na Jadranu će već utorak prijepodne kiša postupno prestajati, najupornija će biti na jugu, lokalno i obilna. U srijedu duž obale uglavnom suho, ali već od četvrtka češće oborine, u petak i za vikend su mogući i izraženi grmljavinski pljuskovi. Ostaje vjetrovito, prvo će zapuhati jaka i olujna bura pa oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će od petka jačati. Temperatura će se uz obalu sniziti pa će od utorka biti svježije.