Vrijeme se mijenja: Ciklona s Atlantika ide južnije, stiže hladniji zrak

Glavnina frontalnih poremećaja odmiče na istok kontinenta. Iza njih, nije sasvim stabilno, ali ipak znatno mirnije. Pritom će se i nova ciklona s Atlantika spuštati u Sredozemlje, ali će se u dane vikenda premještati južnije od naših krajeva pa će nam stići malo hladniji zrak.

PETAK

Ujutro još dosta promjenjive naoblake, posebice na kopnu i niskih oblaka, u središnjim i sjevernim predjelima te po kotlinama uz maglu, koje može biti i u unutrašnjosti Istre. Malo kiše bit će još u Dalmaciji i njenom zaleđu, u dijelu Like možda u početku samo nakratko i slabe susnježice. Na sjevernom Jadranu znatno više sunčanih razdoblja uz slabu do umjerenu buru, pod Velebitom s jakim udarima. Duž ostatka obale slaba do umjerena tramontana. Jutro inače malo hladnije, bit će u unutrašnjosti između 0 i 4 °C, a na Jadranu od 5 do 10 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno, ponegdje na sjeveru i na području Podravine i potpuno oblačno. Kraća samo sunčana razdoblja, ali suho, vjetar slab, a najviša temperatura između 5 i 8 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu najviše zaostalih oblaka, ali uz vrlo malu šansu za lokalno slabu rosulju. No, osjetno hladnije nego danas, temperatura i upola niža, bit će uglavnom oko 6 °C.

U Dalmaciji promjenjivo, ali s više sunčanih razdoblja, češćih i duljih prema sjeveru. Još uvijek moguća i mjestimična kiša, uglavnom južnije od Splita. Bura i tramontana slabe, a temperatura oko 12-13 °C, malo niža u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu djelomice, na Kvarneru i pretežno sunčano. Bura će gotovo potpuno oslabjeti, a ostaje podjednako svježe. Uz more između 10 i 13 °C, a malo će zahladiti u gorskim područjima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti slijede većinom oblačni i malo hladniji dani, osobito za vikend kada u noći i ujutro može biti magle. Toplije sredinom idućeg tjedna uz novu južinu, ali i mjestimičnu kišu, već u utorak u gorju. No, za vikend u Gorskoj Hrvatskoj može biti susnježice, u višem gorju i slabog snijega.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu barem djelomice sunčano za vikend pa i početkom novog tjedna. Bura će prolazno pojačati u nedjelju, ali od utorka nova izražena epizoda juga, visokih valova, a sve će pratiti jače naoblačenje uz sve češću, lokalno i obilniju kišu.