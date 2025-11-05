Vrijeme stabilno i vedro, ali udišemo vrlo loš zrak: Meteorolog otkrio kada stiže promjena

Ostaje nam stabilno do vikenda, pod utjecajem anticiklone, tj. polja povišenog tlaka. No, u takvim mirnim prilikama nije uvijek i sasvim vedro u ovo doba godine, jer vlažniji zrak bude „zarobljen“ u nižim slojevima atmosfere tik uz površinu, prvenstveno u nizinama i kotlinama gdje nema provjetravanja. Pritom će, kako to i obično biva u stabilnim jesenskim ili zimskim prilikama, kvaliteta zraka koji udišemo biti lošija.

SRIJEDA

Ujutro većinom vedro, ali po nizinama češća pa i gušća magla. Ti se niski slojeviti oblaci mjestimice, osobito u Pokuplju i Posavini, mogu zadržati i veći dio prijepodneva. Vjetar na kopnu slab, a duž obale slaba do umjerena, mjestimice pod Velebitom, moguće i na krajnjem jugu, pojačana bura. Na kopnu hladno, tek par stupnjeva u plusu, no gdje izostane magle, prvenstveno u višem gorju, moguć je slab.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve sunčaniji, tek prolazno uz visoke i prozirne oblake. Lokalno će još i sredinom dana biti zaostale magle ili samo sumaglice, a navečer će se i ranije početi stvarati. Izostaje značajniji vjetar, a bit će i za nijansu svježije. Temperatura između 12 i 14 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano pa i vedro, rijetko koji zaostali niži oblak na zapadu Posavine. Temperatura oko 14-15 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, puhat će uglavnom slab maestral koji će krajem dana sasvim oslabjeti. Zato, ugodno pa i ugodno toplo uz 19 ili 20 °C.

I na sjevernom Jadranu sunčano, bura slabi, a puhat će još samo u velebitskom kanalu, drugdje mirno ili slab sjeverozapadnjak. Temperatura malo samo niža, bit će uz more 17-18 °C, u gorju od 10 do 14 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano, ali u nizinama sve češće uz sivilo. Tu će dnevna temperatura ovisiti o dugotrajnosti magle, osobito u četvrtak i petak kada će izgledno biti dugotrajna pa i ponegdje cjelodnevna. Gdje se to dogodi osjetno hladnije, gotovo kao i ujutro. Više oblaka stiže potkraj tjedna, može biti i slabe kiše, češće rosulje, uglavnom u Slavoniji, a razvedravat će se početkom idućeg tjedna uz sjeverac.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano i mirno do petka, ali zato lokalno i uz samu obalu može biti kratkotrajne magle ili sumaglice, ponajprije uz zapadnu obali Istre i u zadarskom akvatoriju. Za vikend naoblačenje s kišom i jugom zahvaća Dalmaciju, dok će na sjevernom dijelu ostati barem djelomice sunčano uz buru. Temperatura malo niža.