Uživajte u suncu, meteorolog otkrio kad nam stiže promjena: 'Slijedi pravi ugriz zime u rano proljeće'

Nalazimo se u anticikloni, no ni danas nije sasvim stabilno, jer u višim slojevima atmosfere iznad naših krajeva kruži vlažniji zrak. Razmjerno tople prilike potrajat će do četvrtka, a onda nam slijedi pravi ugriz zime u rano proljeće.

Ponedjeljak

Ujutro dosta promjenjive naoblake, osobito u gorju i na zapadu, ali samo mjestimice i vrlo malo kiše. Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu slaba do umjerena, samo podno Velebita i pojačana bura. Jutro malo svježije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjivo. Dakle, bit će i sunčanih razdoblja, ali povremeno uz više oblaka, može još lokalno pasti koja kap kiše, uglavnom oko Korduna ili Banovine. Vjetar prolazno slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura slična, oko 14 stupnjeva.

Na istoku sredinom dana postoji mala šansa za lokalni pljusak, uglavnom oko gorja na zapadu Slavonije. No, bit će to djelomice sunčano i ugodno s temperaturom oko 15 Celzija.

U Dalmaciji izmjena oblačnih i sunčanih razdoblja, ali ne može se isključiti mogućnost za kakav lokalni pljusak, uglavnom u zaobalju prema sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a navečer opet bura. Temperatura oko 15-16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a više oblaka još uvijek će se zadržavati u gorju, moguće uz koju kap kiše, nakratko i na širem riječkom području. Bura će malo popustiti, ali navečer opet pojačati. Temperatura uz more između 14 i 16 Celzija, a u gorju oko 10 stupnjeva.

Idućih dana na kopnu

Do četvrtka na kopnu barem djelomice sunčano, pritom nakon malo hladnijeg jutra, danju sve toplije, osobito u srijedu uz jugozapadni vjetar, bit će ponegdje i do 20 Celzija. No, u četvrtak nagla i snažna promjena vremena uz osjetan pad temperature. Bit će obilnije kiše, u gorju i snijega, a u noći na petak i subotu snijega može biti i u nizinama, prije svega na zapadu.

Idućih dana na moru

Na Jadranu suho pa i pretežno sunčano, a onda i ovdje u četvrtak naglo pogoršanje. U četvrtak i petak osjetno svježije i prilično vjetrovito. Bit će olujne bure, u Dalmaciji u početku i juga, a pratit će to obilna kiša i grmljavina. Od petka na sjevernom Jadranu može zalepršati i koja pahulja nošena burom.