Meteorologinja otkrila kakav nas čeka tjedan: U dijelu Hrvatske moguć je obilan pljusak

Višak oblaka u kopnenim predjelima možemo zahvaliti dotoku vlage po visini, na Jadranu i dalje pretežno sunčano.

Prijepodne u unutrašnjosti promjenjivo, na zapadu i pretežno oblačno, a na Jadranu većinom sunčano uz umjerenu buru, sjevernije je moguć poneki jaki udar, a na kopnu uglavnom slab vjetar. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od četiri do devet, a na moru između 11 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo bit će sunčanih razdoblja, od sredine dana češćih i duljih. Puhat će slab, ponegdje i umjeren sjeverni vjetar, a temperatura između 15 i 17 stupnjeva

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo s duljim sunčanim razdobljima. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura oko 17 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, sredinom dana će zapuhati slab do umjeren vjetar s mora, navečer opet bura. Dnevna temperatura između 20 i 24 stupnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju promjenjiva naoblaka. Bura će prema večeri jačati pa će podno Velebita biti i jakih udara. Temperatura u gorju od 13 do 17, a uz obalu i do 22 stupnja.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti do kraja tjedna barem djelomice sunčano, bit će promjenjive naoblake, ali ostat će uglavnom suho. Dnevna temperatura bez veće promjene, ostat će ugodno uz 15-ak stupnjeva u najtoplijem dijelu dana, a jutra će biti malo svježija, osobito u gorju gdje će biti i prohladno.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, u četvrtak će u Dalmaciji prema kraju dana rasti naoblaka, kasno navečer je moguć poneki pljusak, češći u petak na jugu, lokalno i obilan.

Puhat će većinom umjerena bura, sjevernije povremeno i jaka, u četvrtak će u Dalmaciji zapuhati jugo, u petak i jako, ali već u subotu duž obale umjerena i jaka bura. Temperatura se neće previše mijenjati, dnevna će i dalje biti oko 20 stupnjeva dnevna.