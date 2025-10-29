Mnogima neugodna pojava obilježit će tjedan: Meteorolog otkrio kad slijedi pogoršanje i zahlađenje

Na moru jačanje juga pa će se sve više oblaka od jutra skupljati na širem riječkom području, prijepodne lokalno i uz malo kiše ili rosulje. No, drugdje još ostaje pretežno sunčano, tek rijetko po nizinama i kotlinama unutrašnjosti uz kratkotrajnu maglu, osobito u Posavini. Jutro samo za nijansu manje hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice pa i pretežno sunčano, a više oblaka stiže tek navečer, uglavnom uz granicu sa Slovenijom, ali bez oborina. Uz umjeren, u gorju i pojačan jugozapadni vjetar temperatura još malo viša. često oko 20 pa i 21 Celzijev stupanj.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, oblaka što i bude bit će oni visoki, često prozirni. Vjetar slab do umjeren južni, jugozapadni, a temperatura do ugodno toplih 20-21 stupanj.

U Dalmaciji u početku sunčano, ali uz jačanje juga, koje već na otocima može biti jako, postupno će rasti naoblaka, najprije u zaobalju i prema sjeveru, kasnije navečer i drugdje. Do tada temperatura oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu promjenjivije, ponegdje i pretežno oblačno, lokalno s malo kiše, češće na tmurnijem riječkom području i dijelu Gorskog kotara. Do večeri jugo ponegdje jako, a jakih udara južnog i jugozapadnog vjetra bit će u gorju. Temperatura između 17 i 19, u višim predjelima od 13 do 17 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti po južini, manje izraženoj u dane vikenda. Ujutro osjetno toplije, a danju nerijetko iznad 20 Celzijevih stupnjeva. Bit će i povremeno povećane naoblake, osobito u četvrtak uz mjestimičnu kišu, u Gorskom kotaru lokalno moguće obilniju. Vikend se čini uglavnom suh i sunčaniji nakon jutarnje magle, a jedno jače naoblačenje stiže na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak s kojim će i malo zahladiti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu promjenjivo, ali razmjerno toplo. U četvrtak po neugodnom, nerijetko i jakom jugu, kišovitije na sjevernom dijelu, gdje na širem riječkom području može biti obilne količine oborine. Postupno smirivanje u petak koje će se nastaviti u prvom dijelu vikenda uz razvedravanje. No, potkraj nedjelje novo pogoršanje.