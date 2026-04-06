Uskrsni ponedjeljak za kratke rukave, ali uživajte dok traje jer pogledajte kad nam opet stiže zahlađenje

Nakon iznadprosječno toplog Uskrsa i Uskrsni ponedjeljak bit će u znaku razmjerno toplo pa i većinom sunčanog vremena. Na južnim dijelom kontinenta smo pod utjecajem anticiklone, to jest polja vedrine, dok će nas danas samo okrznuti znatno oslabljeni frontalni poremećaj povezan s dubokom ciklonom na krajnjem sjeveru Europe.

PONEDJELJAK

Ujutro prolazno oblačnije u unutrašnjosti, a promjenjive naoblake bit će u manjoj mjeri i na sjevernom Jadranu. Vedro ostaje u Dalmaciji. Pritom uglavnom mirno ili duž obale samo slab burin. Neće biti odviše hladno. U ranim jutarnjim satima prohladno u gorju, a drugdje svježe.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj hrvatskoj dulja sunčana razdoblja, čak i razvedravanje, ali onda prema večeri opet oblačnije. Navečer uz granicu s Mađarskom postoji manja vjerojatnost za koju kap kiše. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ali bit će danju opet toplo, temperatura između 22 i 24 Celzija.

Na istoku barem djelomice sunčano, ali i ovdje porast naoblake u večernjim satima, osobito u Podravini gdje može, doduše rijetko, pasti i koja kap kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura iznad prosjeka za doba godine, bit će 22 ili 23 stupnja.

U Dalmaciji većinom sunčano, tek ponegdje malo oblaka oko Biokova, a drugdje samo prolazno oni visoki prozirni. Vjetar slab s mora, a temperatura između 22 i 24 Celzija.

Na sjevernom Jadranu sunčano i toplo, rijetko samo slab jugozapadni vjetar na Kvarneru. Temperatura između 20 i 23 stupnja, a samo u najvišem gorju ponegdje ispod 20 stupnjeva.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti idućih dana pretežno sunčano, još u utorak ujutro uz nešto više oblaka. No, postupno sve manje toplo, a od četvrtka pritječe i sve hladniji zrak po visini. Točnije, već u četvrtak ujutro hladno. Zatim od petka osjetno niža i dnevna temperatura uz jačanje sjeveroistočnog vjetra, a uz naoblačenje mjestimice može biti kiše.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca do četvrtka. Prolazno pojačana bura u srijedu, ali još uvijek razmjerno toplo. No, od petka i ovdje promjena te svježije. Povremeno od petka više oblaka, ponegdje s kišom i ponekim pljuskom, a za vikend je sve izglednija nova epizoda olujne bure.