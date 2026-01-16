U Hrvatsku stiže novi preokret: Već za vikend mogući debeli minusi i novi snijeg?

Značajniji poremećaji ostaju dalje od naših krajeva, iako će krajem radnog tjedna još biti razmjerno blizu, u zapadnom Sredozemlju. No, za vikend jača anticiklona sa sjeveroistoka kontinenta u sklopu koje će nam stići opet osjetno hladniji zrak, posebice idućeg tjedna.

PETAK

Ujutro opet promjenjivo, često i pretežno oblačno, na kopnu u nizinama i po kotlinama s maglom, najgušćom na krajnjem sjeveru i u Podravini. Zato će se naoblaka postupno smanjivati u Dalmaciji uz umjeren istočni vjetar, lokalno i buru. Na otocima i na širem riječkom području pak još moguća koja kap kiše uz jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izglednija barem kraća sunčana razdoblja, no oblačno će ostati na krajnjem sjeveru, iako će do večeri u Podravini zapuhati slab jugoistočni ili istočni vjetar. Temperatura između 7 i 10 °C, ali osjetno niža uz dugotrajniju maglu.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta zaostalih oblaka, posebice u Podravini. Zapuhat će slab, do večeri i umjeren jugoistočni vjetar. Gdje se ukaže sunce bit će između 7 i 10 °C, ali drugdje niže od toga.

U Dalmaciji znatno sunčaniji drugi dio dana, čak će sunčano i prevladavati. Puhat će uglavnom samo slabo, tek na otvorenome umjereno jugo, ali prema večeri sve češće istočni vjetar pa i bura. Temperatura malo viša, bit će između 12 i 15 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno, ali i ta slaba kiša i rosulja sve rjeđa pojava, uglavnom u riječkom zaleđu. Jugo će slabjeti, a kasno navečer i okrenuti na buru. Temperatura većinom između 11 i 14 °C, malo niže u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Južina prestaje za vikend, a vraća se hladnoća. No, oblačno i maglovito ostaje u početku u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj, čak u višim predjelima moguće uz one slabe oborine na granici kiše i snijega. Sve više sunca u Slavoniji, a od ponedjeljka će se niska naoblaka razbijati i drugdje. Temperatura u padu, od nedjelje uz sve više noćne vedrine sve izraženiji jutarnji minusi, a idućeg tjedna se ni danju ponegdje neće ići iznad nule.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu od subote sunčanije po buri, od nedjelje s olujnim udarima, prije svega pod Velebitom. Nešto više oblaka može prolazno stići do otoka, gdje može pati koja kap kiše, ali uglavnom suho i postupno sve hladnije, ali taj pad temperature ipak blaži nego na kopnu.