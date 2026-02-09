Nastavlja se blaga zima: Promjenjivo vrijeme donosi kišu i južinu, temperature veće od uobičajenih

Nastavlja se vrlo promjenljivo vrijeme i u novom tjednu, time i blaga zima budući da će temperatura biti viša od uobičajene za doba godine. U ponedjeljak će do nas stizati vlažan zrak povezan ponajprije s ciklonom čije će se središte nalaziti nad Italijom i Tirenskim morem. Ovakve vremenske prilike mnogima će utjecati i na raspoloženje te koncentraciju.

PONEDJELJAK

Ponedjeljak će početi većinom oblačnim vremenom te mjestimičnom kišom, vjerojatnijom u Dalmaciji te središnjim i gorskim predjelima gdje ujutro može biti i magle, time i smanjenje vidljivosti. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, a drugdje istočnjak i jugo. Temperatura od 2 do 6 °C, na Jadranu između 7 i 10 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje oblačno s povremenom kišom, većinom u malim količinama. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar temperatura vrlo slična današnjoj, oko 8, 9 °C. I na istoku zemlje najviša temperatura od 8 do 10 °C. Vjerojatnost za mjestimična kraća razdoblja uz malo sunca ili nebesko plavetnilo najveća je u dijelu Podunavlja i Srijema. Oblaci će zakrivati nebo i u Dalmaciji, a još će i povremeno biti kiše ili kakvog pljuska. Puhat će umjeren istočnjak i jugo te će temperatura u većini područja biti od 12 do 14 °C. I na zapadu zemlje uz mnogo oblaka. Kiše će ponajprije biti u gorju, a krajem dana ponovno i na moru. Tek tu i tamo će se naoblaka nakratko raskinuti i moguće osigurati kratka sunčana razdoblja. Puhat će bura i sjeverni vjetar, ne odveć jaki. Temperatura od 5 do 9 °C u gorju te između 12 i 14 °C uz more.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

I u nastavku tjedna vrlo promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu koja će biti češća u srijedu i četvrtak, dok će u utorak čak i izostati, ponajprije u središnjim i istočnim predjelima. Uz dosta vlage treba računati i na pojavu magle. Dnevna će temperatura od srijede malo porasti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vrijeme u znaku južine, a osobito u srijedu i četvrtak može lokalno biti jače kiše ili izraženijih pljuskova te jakog i vrlo jakog juga. Za bilo kakvo detaljnije planiranje svakako će biti potrebno pratiti prognozu, no i za vikend još nema naznaka za stabilnije vrijeme. Temperatura se neće puno mijenjati, jutra će biti toplija u srijedu i četvrtak zbog jače južine.