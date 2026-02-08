Uživajte u mirnoj nedjelji dok možete: Stiže nova ciklona, evo kada nas očekuje obilna kiša i jako jugo

Kraj tjedna u znaku mirnijih i nešto stabilnijih prilika kako se naši krajeva nalaze podalje od poremećaja. I dalje iznad nas ima vlažnog zraka, a postupno se približava i nova ciklona iz zapadnog Sredozemlja.

Nedjelja

Ujutro još zaostalih oblaka u našoj zemlji, osobito niskih slojevitih pa i magle u unutrašnjosti. No, iako gotovo posvuda postoji vjerojatnost za kišu, ona će biti samo sporadična, slaba, često i u obliku rosulje. Vjetar slab, čak će potpuno izostajati, a samo ponegdje na južnom Jadranu slaba bura ili tramontana.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj stanjivanje oblaka pa su moguća i kraća sunčana razdoblja, a magla ili sumaglica upornije samo po kotlinama. Pritom uglavnom suho i bez vjetra. Temperatura ostaje oko 11 °C, dakle i dalje iznadprosječno toplo za doba godine.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčana razdoblja, osobito u Podravini. Neće biti kiše, možda samo rosulje oko gorja na zapadu. Temperatura između 9 i 11 °C.

U Dalmaciji djelomično razvedravanje, ali ne baš sasvim suho pa lokalno može pasti koja kap kiše, uglavnom u zaobalju i na krajnjem jugu. Vjetar slab, a tek će kasnije navečer zapuhati jugo. Bit će oko 14-15 °C, malo niže u zaleđu.

I na sjevernom Jadranu sve češća sunčana razdoblja, samo malo kiše može pasti još u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru. Vjetar slab, a bit će podjednako ugodno. uz more između 12 i 14 °C, a do 10 °C i u gorskim krajevima.

U novom tjednu na kopnu

U unutrašnjosti do srijede, osim u gorju, tek rijetko koja kap kiše ili rosulje, a onda sve oblačnije i kišovitije, posebice u četvrtak kada se očekuje i obilnija količina oborine. Najviše sunca izgledno u utorak, ali nakon jutarnje magle. U početku samo za nijansu svježije, a zatim uz novu južinu danju ponovno iznad 10 °C.

Foto: Rtl

U novom tjednu na moru

Na Jadranu u ponedjeljak porast naoblake, najprije u Dalmaciji uz oblake, povremenu kišu i jačanje juga, koje će se u utorak proširiti duž većeg dijela obale. Od srijede posvuda češća pa i obilnija kiša, moguće i nevere, posebice u četvrtak. Puhat će jako jugo i oštro, a prolazno smirivanje očekuje se u petak. No, temperatura bez veće promjene.