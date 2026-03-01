U novom tjednu stiže mala promjena, ali bez zahlađenja: Evo što donosi početak ožujka

Vrijeme će i u nedjelju biti pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka, a nešto više vlage u srednjim i višim slojevima atmosfere preko naših će se krajeva premještati početkom novog tjedna, posebno u ponedjeljak. No, nastavlja se iznadprosječna toplina.

Nedjelja

Ujutro i prijepodne niskih oblaka i magle bit će osobito na Jadranu i to posebno na sjevernom i srednjem dijelu. Lokalno će kratkotrajne magle biti i po nekim nizinama i kotlinama unutrašnjosti. Temperatura od -1 do 3 °C na kopnu te između 5 i 10 °C na moru gdje će prema podnevu već ponegdje biti slabog jugoistočnog vjetra.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje uz dosta sunčanih sati, no ipak prema večeri bit će sve više oblaka koji će stizati sa zapada. Vjetar će i dalje biti slab, a temperatura slična današnjoj, oko 17 °C. Neuobičajeno toplo uz 15 do 17 °C i na istoku zemlje uz prevladavajuće sunčano vrijeme te slab vjetar.

U Dalmaciji, na jugu pretežno sunčano, dok će se drugdje još zadržavati niski oblaci, lokalno u početku i uz smanjenu vidljivost. Jugoistočnjak će biti slab do umjeren, a temperatura od 13 °C koliko se očekuje u predjelima s niskim oblacima do 18 °C koliko će biti u krajevima gdje će oblaka biti vrlo malo ili nimalo.

Na zapadu zemlje dosta oblaka, osobito na sjevernom Jadranu gdje se još lokalno može zadržavati i magla, a prema večeri će stizati i više oblaka u Gorsku Hrvatsku. U noći na ponedjeljak već malo kiše može pasti u Istri i u Gorskom kotaru. Temperatura većinom između 13 i 15 °C.

Idućih dana na kopnu

Početak novog tjedna promjenljiviji, ponegdje uz uglavnom malo kiše, a zatim u nastavku tjedna uglavnom suho te ponovno uz većinom kratkotrajnu jutarnju maglu te danju dulja sunčana razdoblja. Jutra poneki stupanj toplija, a danju i dalje neuobičajena toplina za doba godine – pravo proljetno vrijeme za klimatološki početak proljeća. Priroda će se naglo buditi.

Idućih dana na moru

I na moru u ponedjeljak uz promjenljivu naoblaku ponegdje malo kiše ili poneki pljusak. Od utorka sjeverozapadni vjetar te pretežno ili djelomice sunčano, ali neka vas ponovno ne iznenadi pojava magle, posebno na sjevernom dijelu. Temperatura bez veće promjene pa će se nastaviti iznadprosječna toplina.