STIŽE PREOKRET /

Vadite kratke rukave i trk na sunce, ali ne zadugo! Meteorologinja otkrila kada se vraća kiša

16.4.2026.
6:00
Damjana Ćurkov Majaroš
Dane pred nama će obilježiti obilje sunčana vremena i toplina.

ČETVRTAK

Prijepodne djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na moru sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura na kopnu od 8 do 12, a uz obalu između 13 i 16 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, lokalno je uz jači razvoj oblaka moguć poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura većinom oko 21, 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, ostat će većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura do najviše 22 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i ugodno toplo, temperatura će biti između 21 i 24 stupnja, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju uz lokalno više oblaka može pasti poneki kraći pljusak. Puhat će slaba do umjerena, navečer i jaka bura, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak, a temperatura od 16 u gorskim predjelima do 23 na moru.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti do kraja tjedna pretežno sunčano, još će u petak lokalno biti ponekog pljuska, a onda će prema kraju nedjelje sa zapada rasti naoblaka pa će početak novog tjedna biti nestabilniji – bit će kiše i pljuskova, lokalno i obilnih. Temperatura u početku bez veće promjene, dnevna oko 22, 23 stupnja, a onda će od ponedjeljka biti malo niža.

Na Jadranu i u petak i za vikend većinom sunčano, često i sasvim vedro. U nedjelju će na sjevernom dijelu rasti naoblaka, krajem dana može biti kiše i pljuskova. U novom tjednu duž obale kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženi.  Puhat će umjerena do jaka bura, u petak pod Velebitom na udare i olujna, a onda će prolazno okrenuti na jugo. Temperatura do kraja tjedna bez veće promjene, tijekom dana oko 25 stupnjeva, a zatim početkom novog tjedna malo niža.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
