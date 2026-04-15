Meteorologinja otkrila kada stiže sunce i temperature do 25 stupnjeva

Još danas promjenjivo i nestabilno, zatim od četvrtka pretežno sunčano i još toplije.

Prijepodne umjereno ili pretežno oblačno, bit će i povremene slabe kiše, na moru su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji još u prvom dijelu dana umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura između 10 i 15 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima postupno smanjenje naoblake, bit će sve više sunčanih razdoblja, osobito kasnije poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično, u početku umjereno i pretežno oblačno, a onda postupno manje oblaka i više sunčana vremena. Temperatura do najviše 20 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno uz povremenu kišu ili poneki pljusak. Jugo će oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak i buru. Temperatura između 20 i 22 stupnja.

Na sjevernom Jadranu sunčanije, u gorju i popodne većinom oblačno, a tek će rijetko pasti još malo slabe kiše ili poneki kraći pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura, a temperatura od 15 do 21 stupanj

IDUĆIH DANA NA KOPNU I MORU

U unutrašnjosti idućih dana sunčanije i stabilnije, bit će pretežno sunčano, još jedino u četvrtak popodne može biti lokalnih pljuskova. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u porastu pa će ponegdje biti i oko 25 stupnjeva.

Na Jadranu u nastavku tjedna pretežno sunčano, još u četvrtak lokalno može pasti poneki kraći pljusak, izglednije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, u petak na sjevernom dijelu prolazno i jaka. Temperatura u porastu pa će dnevna često biti oko 25 stupnjeva.