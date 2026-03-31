Formira se nova ciklona: Meteorologinja otkrila gdje će biti jakih udara

Sa zapada se prema nama pruža greben anticiklone, a u Tirenskom moru se formira nova ciklona pa će između te dvije zračne mase biti izraženi gradijenti, a to znači jaku, olujnu, na udare i orkansku buru, jakih udara će biti i u unutrašnjosti, ali neće biti ni blizu intenzivno kao u petak.

UTORAK

Zbog blizine ciklone će od jutra biti promjenjivo ili pretežno oblačno, na istoku i jugu s povremenom kišom, a u gorju može biti susnježice ili snijega. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadnjak, a uz obalu će jačati bura pa će već prijepodne pod Velebitom biti i orkanskih udara. Jutarnja temperatura na kopnu od 0 do 5, a na Jadranu između 5 i 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, a rijetko će pasti i malo slabe kiše. Puhat će umjeren, sjevernije i jak sjeveroistočni vjetar, a temperatura između 8 i 10 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno s povremenom slabom kišom. Puhat će većinom umjeren, ponegdje i jak vjetar sa sjevera, a temperatura oko 8 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno, prema jugu i pretežno oblačno s povremenom kišom. Bura će prema kraju dana jačati pa će sve češće imati i olujne udare. Temperatura većinom oko 13 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu najviše sunčana vremena, ali bit će i promjenjive naoblake, a puhat će jaka i olujna bura s orkanskim udarima. U gorju većinom oblačno s povremenim oborinama, bit će jakih i olujnih udara sjeveroistočnjaka. Dnevna temperatura u blagom padu.

IDUĆIH DANA

Idućih dana u unutrašnjosti umjereno ili pretežno oblačno s povremenim oborinama, uglavnom u gorju, a onda u petak u istočnim predjelima. Još u početku vjetrovito uz umjeren i jak, u gorju na udare i olujan sjeverni vjetar. Za vikend stabilnije i sunčanije, a od sredine tjedna će temperatura rasti pa će za blagdane biti proljetno toplo

Na Jadranu idućih dana promjenjivo, slabe kiše će biti uglavnom na jugu, a od petka će biti sunčanije, za vikend često i sasvim vedro. Na Jadranu u nastavku tjedna vrlo vjetrovito, bura će slabjeti tek tijekom petka, a temperatura će postupno rasti.