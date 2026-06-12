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IDEALNO ZA PLAŽU /

Uživajte u toplom vikendu jer stiže promjena: Meteorologinja najavila pljuskove

Za vikend u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano te vrlo toplo, a na Jadranu vikend stvoren za uživanje

12.6.2026.
6:01
Damjana Ćurkov Majaroš
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Danas će uz anticiklonu biti stabilnije, sunčanije i nešto toplije. Prijepodne u unutrašnjosti barem djelomice sunčano, na Jadranu i vedrije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a uz obalu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu od 9 do 13, a na Jadranu između 15 i 19 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice ili pretežno sunčano, ponegdje će biti umjerene naoblake. Vjetar slab, a temperatura oko 22, 23 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, a i malo toplije - temperatura od 20 do 23 stupnja, a vjetar slab do umjeren sjeverozapadni.

U Dalmaciji većinom sunčano, često i sasvim vedro. Bura će još ponegdje biti jaka, na otvorenom moru će okretati na sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura između 25 i 29 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju ponegdje promjenjiva naoblaka. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura od 19 u gorju do 26 na moru.

IDUĆIH DANA

Za vikend u unutrašnjosti bez veće promjene - bit će djelomice ili pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak nestabilnije i oblačnije s kišom i lokalnim pljuskovima kojih će biti i još utorak, ali uglavnom u gorju. Temperatura idućih dana bez veće promjene, čak i malo viša pa će biti vrlo toplo, a zatim uz pljuskove početkom novog tjedna opet svježije.

Na Jadranu vikend stvoren za uživanje na otvorenom pa i posjet plažama - bit će većinom sunčano i vrlo toplo ili vruće. Bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, od nedjelje i jugozapadnjak pa jugo koje će u ponedjeljak ponegdje biti i jako. Temperatura bez veće promjene - noći će biti tople, a tijekom dana vruće uz 30-ak stupnjeva.

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