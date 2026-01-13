Meteorologinja najavila novu promjenu za vikend nakon južine: Kiša i pljuskovi...

U nastavku tjedna uz južinu osjetno viša temperatura. Danas ćemo biti u polju visokog tlaka, ali po visini iznad nas kruži vlažan zrak zbog kojeg će biti oblačnije, rijetko uz slabe oborine.

Prijepodne umjereno do pretežno oblačno, sunčana razdoblja su izglednija u unutrašnjosti, a malo slabe kiše moguće je ponegdje na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, u Dalmaciji i jugo, a uz južinu će biti osjetno toplije.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjereno oblačno, moguća su kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a temperatura između pet i osam stupnjeva.

Toplije će biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, osobito u zapadnim predjelima gdje će temperatura biti iznad pet stupnjeva. Uz to umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, a vjetar slab do umjeren jugozapadni.

U Dalmaciji većinom oblačno i uglavnom suho, samo je u Zagori moguće vrlo malo slabe kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura oko 11, 12, najviše do 14, a u unutrašnjosti nekoliko stupnjeva niža.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a temperatura na moru do 13 stupnjeva, u gorskim predjelima oko pet, šest.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti u nastavku tjedna promjenjivo, ujutro će biti magle osobito u četvrtak i petak. Kiša je izgledna u gorju, zatim u četvrtak i drugdje. Uz južinu će temperatura još rasti, osobito dnevna koja će idućih dana biti i oko 10 Celzijevih stupnjeva, a toplije će biti i ujutro, većinom u plusu. Za vikend umjereno ili pretežno oblačno, kiše će u subotu biti uglavnom na zapadu, a onda u nedjelju i drugdje.

Na Jadranu idućih dana promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremene kiše će biti na sjevernom Jadranu, u četvrtak i ponegdje u Dalmaciji. Puhat će slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Uz južinu će biti toplije, u drugom dijelu tjedna mjestimice tijekom dana i oko 15 stupnjeva. Za vikend je izgledna nova promjena vremena - bit će oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim, a jugo će pojačati.