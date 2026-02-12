Kiša, pljuskovi i grmljavina: Meteorolog najavio snijeg i novo pogoršanje za vikend

Veći dio kontinenta pod utjecajem je ciklonalnog vrtloga sa sjevera, a poremećaji se tako redaju našim krajevima uz dotok toplijeg i vlažnijeg zraka. Tako je sinoć jedna ciklona prešla preko Jadrana. No, veljača bi nakon toplijeg razdoblja od prosjeka, krajem tjedna mogla pokazati i svoju prevrtljivu stranu uz zahladnjenje, a u gorskim krajevima i koji centimetar snijega.

Nakon samo prolaznog smirivanja ujutro kreće novo naoblačenje uz jačanje juga, posebice na sjevernom Jadranu i u riječkom zaleđu, gdje je već moguća obilnija kiša. Drugdje tek mjestimična oborina, a na istoku će još ostajati suho. Jutro ne odviše hladno, ali po kotlinama ponegdje maglovito.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom oblačno, a povremena kiša izglednija nego u prvome dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, u gorju prolazno pojačan jugozapadni i južni. Temperatura oko 11 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sve oblačnije, a sa zapada stiže sve češća kiša, najkasnije u Podunavlju, gdje će još u početku biti i kraćih sunčanih razdoblja. Pritom ostaje razmjerno ugodno s temperaturom od 12 do čak 16 °C.

U Dalmaciji oblačnije, tmurnije i kišovitije, a ponegdje su mogući i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, izglednije navečer. Puhat će umjereno i jako jugo, ali slabi postupno krajem dana. Temperatura većinom između 12 i 14 °C.

Na sjevernom Jadranu oblačno s kišom, osobito u okolici Rijeke te u Gorskom kotaru uz obilnije količine kiše. No, postupno smanjenje naoblake i prestanak oborine očekuje Istru, a potkraj dana i drugdje. Pritom će jugo slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Većinom između 10 i 13 °C, malo niše ponegdje u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak u unutrašnjosti djelomično, ali samo prolazno razvedravanje, nakon jutarnje magle. Već za vikend novo pogoršanje, nova kiša, ali ovog puta nakon nje stiže i osjetno zahlađenje uz sjeverni vjetar. Uz vjetar i pad temperature kiša će, najprije u gorju, prelaziti u susnježicu i mokar snijeg, a nakratko u noći na nedjelju i nedjeljno jutro i u nizinama. Početkom idućeg tjedna uglavnom suho, rijetko samo uz slabe oborine na granici kiše i snijega. No, znatno hladnije, ujutro uz minuse i poledicu.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu mirniji i prolazno sunčaniji petak, a onda nova epizoda jakog i olujnog juga s kojim će ponegdje u drugom dijelu subote biti i obilne kiše pa i pljuskova praćenih grmljavinom. U nedjelju jugo okreće na jaku buru pa će i ovdje temperatura biti osjetno niža, a koja pahulja nošena vjetrom mogla bit zalepršati i uz obalu sjevernog Jadrana. Početkom idućeg tjedna bura slabi, a oblaci se postupno razilaze, a temperatura će biti oko prosječnih vrijednosti za veljaču.