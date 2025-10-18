Koja kap kiše, red sunca pa južina: Meteorologinja otkrila što nas čeka za vikend

Prijepodne djelomice sunčano, još će ujutro na istoku i jugu zemlje uz više oblaka pasti malo kiše, moguć je i poneki pljusak, a na zapadu će mjestimice biti magle. Puhat će slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a uz obalu većinom umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između tri i osam, a uz obalu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti promjenjive naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a temperatura oko 16 stupnjeva pa će i za vikend biti ugodno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, bit će i promjenjive naoblake. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura između 15 i 17 stupnjeva.

Vikend će mnogi u Dalmaciji iskoristiti za berbu maslina, a vrijeme će im manje-više ići na ruku. Nakon malo nestabilnijeg jutra, poslijepodne će biti djelomice ili pretežno sunčano, a koja kap kiše je moguća rijetko na jugu. Puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura između 20 i 23 stupnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, slično i u gorju, jedino će tu još povremeno biti promjenjive naoblake. Puhat će umjerena, pod Velebitom na udare i jaka bura, a temperatura u gorju od 12 do 15, uz obalu između 17 i 21 stupanj.

IDUĆIH DANA

U nedjelju ostaje većinom sunčano, ujutro će mjestimice biti magle, ponegdje i mraza, a još hladnijim jutrom ćemo početi novi tjedan. Krajem ponedjeljka zapuhat će južina s kojom će rasti i naoblaka i temperatura pa će u nastavku tjedna biti znatno toplije, tijekom dana i uz 20-ak stupnjeva. Od utorka umjereno ili pretežno oblačno, kiše će utorak biti uglavnom u gorju, zatim u srijedu i drugdje, lokalno će biti i obilna.

Na Jadranu u nedjelju većinom sunčano, bura će slabjeti, u ponedjeljak će zapuhati jugo koje će u novom tjednu povremeno biti i jako, osobito utorak. Prema kraju ponedjeljka će naoblaka rasti pa će već predvečer na sjevernom dijelu biti kiše i pljuskova, lokalno i obilnih, zatim u srijedu nestabilno duž cijele obale. Temperatura bez veće promjene, nešto toplije u drugom dijelu tjedna.