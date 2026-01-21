FREEMAIL
ZIMSKE HLADNOĆE /

Izdržite još malo minuse: Meteorolog otkrio kada će konačno porasti temperature

Još će u četvrtak na kopnu jutro biti iznimno hladno, a porast temperature slijedi od petka

21.1.2026.
5:57
Dorian Ribarić
Patrik Macek/pixsell
Ogranak sibirske anticiklone sa hladnijim zrakom idućih će se dana polako povlačiti natrag prema sjeveroistoku kontinenta. Iz Sredozemlja će se nama približiti oslabljena ciklona s kojom će stizati vlažniji i postupno malo topliji zrak.

SRIJEDA

Porast naoblake krenuo je na Jadranu, najprije Dalmaciji, ali još uvijek uglavnom suho. U unutrašnjosti ostaju niski oblaci, nerijetko i magla, kao i prava zimska hladnoća. Vjetar na kopnu slab. No, slabi i bura na moru, pojačana samo pod Velebitom, dok južnije okreće na levant pa jugo, osobito prema otvorenome moru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mirno, ali će se malo stanjiti oblaci, ponegdje izdići magla pa su izglednija sunčana razdoblja. No, ostaje hladno, uglavnom još jedan studeni dan u kojem temperatura ostaje ispod nule.

I na istoku zaostali niski oblaci, najdulje oko Podravine. No, probit će se ponegdje i malo sunca. Ipak, temperatura još uvijek bez veće promjene, bit će između minus dva Celzijeva stupnja i nule. 

U Dalmaciji već gotov sasvim oblačno, posebice na krajnjem jugu gdje može biti malo kiše. Puhat će slabo do umjereno, na otvorenome moru pojačano jugo. Temperatura između 11 i 13 stupnjeva, u zaleđu oko sedam.

Na sjevernom Jadranu porast naoblake, bura slabi, a većinom oblačno ostaje u gorju. No, krajem dana postoji mogućnost za slabu oborinu na granici kiše i snijega u Lici, a ona se može lediti u dodiru s hladnom podlogom, gdje će se ostajati u minusu. Uz more oko 10-11 stupnjeva, naravno, u plusu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još će u četvrtak na kopnu jutro biti iznimno hladno, a porast temperature slijedi od petka, za vikend uz minimalce oko ili barem malo iznad nule, osobito u subotu uz južni i jugozapadni vjetar. No, za vikend je sve izglednija i mjestimična kiša, u gorskim područjima u obliku slabog snijega ili susnježice.

Izdržite još malo minuse: Meteorolog otkrio kada će konačno porasti temperature
Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu i predjelima uz njega oblačnije s povremenom kišom uz umjereno i jako jugo. Kiša češća najprije u četvrtak u Dalmaciji, potkraj petka i drugdje, a u dane vikenda moguće su i obilnije oborine, kao i grmljavina. Smirivanje početkom idućeg tjedna. Noći i jutra osjetno topliji, a danju temperatura tek malo viša.

Izdržite još malo minuse: Meteorolog otkrio kada će konačno porasti temperature
Foto: Rtl Danas

