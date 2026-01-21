Izdržite još malo minuse: Meteorolog otkrio kada će konačno porasti temperature

Ogranak sibirske anticiklone sa hladnijim zrakom idućih će se dana polako povlačiti natrag prema sjeveroistoku kontinenta. Iz Sredozemlja će se nama približiti oslabljena ciklona s kojom će stizati vlažniji i postupno malo topliji zrak.

SRIJEDA

Porast naoblake krenuo je na Jadranu, najprije Dalmaciji, ali još uvijek uglavnom suho. U unutrašnjosti ostaju niski oblaci, nerijetko i magla, kao i prava zimska hladnoća. Vjetar na kopnu slab. No, slabi i bura na moru, pojačana samo pod Velebitom, dok južnije okreće na levant pa jugo, osobito prema otvorenome moru.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mirno, ali će se malo stanjiti oblaci, ponegdje izdići magla pa su izglednija sunčana razdoblja. No, ostaje hladno, uglavnom još jedan studeni dan u kojem temperatura ostaje ispod nule.

I na istoku zaostali niski oblaci, najdulje oko Podravine. No, probit će se ponegdje i malo sunca. Ipak, temperatura još uvijek bez veće promjene, bit će između minus dva Celzijeva stupnja i nule.

U Dalmaciji već gotov sasvim oblačno, posebice na krajnjem jugu gdje može biti malo kiše. Puhat će slabo do umjereno, na otvorenome moru pojačano jugo. Temperatura između 11 i 13 stupnjeva, u zaleđu oko sedam.

Na sjevernom Jadranu porast naoblake, bura slabi, a većinom oblačno ostaje u gorju. No, krajem dana postoji mogućnost za slabu oborinu na granici kiše i snijega u Lici, a ona se može lediti u dodiru s hladnom podlogom, gdje će se ostajati u minusu. Uz more oko 10-11 stupnjeva, naravno, u plusu.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Još će u četvrtak na kopnu jutro biti iznimno hladno, a porast temperature slijedi od petka, za vikend uz minimalce oko ili barem malo iznad nule, osobito u subotu uz južni i jugozapadni vjetar. No, za vikend je sve izglednija i mjestimična kiša, u gorskim područjima u obliku slabog snijega ili susnježice.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu i predjelima uz njega oblačnije s povremenom kišom uz umjereno i jako jugo. Kiša češća najprije u četvrtak u Dalmaciji, potkraj petka i drugdje, a u dane vikenda moguće su i obilnije oborine, kao i grmljavina. Smirivanje početkom idućeg tjedna. Noći i jutra osjetno topliji, a danju temperatura tek malo viša.