Guštanje u moru usred listopada: Meteorologinja ima dobre vijesti za ljubitelje babljeg ljeta

Vikend u znaku sunčanog i ugodnog vremena možemo zahvaliti polju visokog tlaka pod čijim utjecajem ostajemo i idućih dana, tek će se u ponedjeljak sjevernije od nas premještati jedna slaba fronta, ali značajnije promjene i kiše nema na vidiku.

NEDJELJA

Prijepodne pretežno sunčano, osobito uz obalu, dok u unutrašnjosti lokalno može biti magle, sredinom dana i umjerene naoblake. Puhat će slab, na istoku i umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura na kopnu od pet do 10, a uz obalu između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, rijetko će prolazno biti više oblaka. Vjetar slab, a temperatura bez veće promjene pa će i biti ugodno s oko 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, povremeno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura u najtoplijem dijelu dana između 17 i 20 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano i vedro, bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Dnevna temperatura oko 23, 24 stupnja, a more je na 20-ak pa se i dalje može uživati u kupanju.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. Vjetar slab, u noći će opet zapuhati bura. Temperatura u gorju između 15 i 20, na moru i do 23 stupnja pa će biti ugodno.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U novi tjedan ulazimo sličnim vremenom - bit će barem djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a rijetko utorak prijepodne uz više oblaka može pasti malo slabe kiše. Rano ujutro će lokalno biti magle, osobito po kotlinama i uz rijeke. Prema kraju razdoblja će jutra biti hladnija, nešto niža će biti i dnevna temperatura, ali ostaje ugodno uz 15-ak stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, utorak ponegdje može biti umjerene naoblake. U ponedjeljak u noći bura, zatim sjeverozapadnjak, a onda prema kraju utorka jača bura pa će u srijedu biti i jaka. Već u četvrtak bura slabi, u petak će prolazno zapuhati jugo, ali već krajem dana opet jača bura. Najoblačniji i najnestabilniji se čini petak, i to u Dalmaciji gdje može pasti i malo kiše ili poneki pljusak.