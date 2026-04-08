U Hrvatsku stiže nova promjena vremena: Evo što prognozira meteorolog Dorian Ribarić

Ostajemo u polju anticiklone, tj. polju vedrine iznad našeg dijela kontinenta, ali nam stiže nam i nešto hladniji zrak po visini. Prije zahladnjenja i nešto više visokih, često prozirnih oblaka.

Što nam donosi srijeda

Ujutro većinom sunčano, ono malo oblaka što i bude neće kvariti dojam sunčanog vremena. No, vjetrovitije uz slab i umjeren sjeverac. Na moru jaka, osobito pod Velebitom na udare olujna bura, a nisu isključeni nakratko i orkanski udari. Samo jutro malo hladnije na kopnu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, čak i vedro. No, iako će slab do umjeren sjeverac popuštati, bit će osjetno svježije nego jučer. Temperatura između 15 i 18 °C, ali to zapravo priliči ovom dobu godine.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, samo prolazno na istoku moguća umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura niža, bit će uglavnom oko 16 °C.

I u Dalmaciji pretežno sunčano, bura će samo rijetko još bit umjerena i pojačana, ali će na otvorenome moru prolazno okretati na umjeren do jak sjeverozapadnjak. No, bit će razmjerno ugodno s temperaturom između 20 i 23 Celzija.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, bura će malo samo popustiti pod Velebitom, drugdje i značajnije, ali navečer će opet pojačati. Temperatura malo niža na moru, bit će oko 20 °C, dok će osjetnije osvježiti u gorju na 14 ili 15 °C.

Idućih dana na kopnu

U drugoj polovici tjedna na kopnu još svježije, ujutro i hladnije pa se od petka, posebice po kotlinama, očekuje i slab mraz. No, bit će i oblačnije, posebice u petak kada postoji vjerojatnost za mjestimičnu kišu, prije svega na zapadu, a u onom višem gorju i oborinu na granici kiše i snijega.

To zahladnjenje ne bi trebalo dugo potrajati, već od nedjelje opet uobičajeno svježe za doba godine.

Idućih dana na moru

I na Jadranu osjetno svježije, osobito od petka kada će okretanjem na jugo stići i više oblaka pa je moguće i malo kiše ili pokoji pljusak, najizglednije u Dalmaciji.

No, ostale dane uglavnom po buri, povremeno jakoj s olujnim udarima, no ne može se računati na sasvim suho vrijeme.