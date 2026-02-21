Ciklona ide prema istoku, stiže sunce: Evo kakvo vrijeme možemo očekivati u Hrvatskoj

Ciklona odmiče na istok, raste tlak zraka pa ćemo idućih dana biti pod utjecajem anticiklone, a s njom ćemo imati i više sunčana vremena.

Subota

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, na istoku još rano ujutro može pasti malo slabih oborina, a na zapadu će biti i sunčanih razdoblja. Uz obalu pretežno sunčano, u početku jaka i olujna bura koja će već prema sredini dana postupno slabjeti. Jutarnja temperatura na kopnu od -5 do 0, a na moru između 3 i 7 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjerena naoblaka, bit će i sunčanih razdoblja, a navečer je lokalno moguće malo slabih oborina. Vjetar slab, a temperatura od 3 do 7 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno ili pretežno oblačno, ponegdje uz slabu oborinu na granici kiše i snijega. Vjetar slab od umjeren sjeverozapadni, a temperatura oko 5 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, još samo ponegdje pojačana bura, ali u većini predjela će oslabjeti, prema otvorenom moru i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura između 9 i 15 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju umjerena naoblaka. Bura će oslabjeti, na moru i okrenuti na sjeverozapadnjak, a temperatura u gorju od 3 do 7, uz obalu oko 12 stupnjeva.

Idućih dana

Napokon smo stigli do jednog stabilnijeg razdoblja, još će u nedjelju biti umjerene naoblake, zatim u novom tjednu i u unutrašnjosti barem djelomice sunčano. U nedjelju ujutro hladno, a onda će temperatura rasti, osobito u novom tjednu kada će dnevna biti oko 15 stupnjeva.

Foto: RTL Danas

Na Jadranu cijeli niz sunčanih i stabilnih dana, nebo će često biti potpuno vedro pa je napokon na red došlo uživanje u suncu i toplini. Temperatura će postupno rasti, osobito dnevna koja će već od ponedjeljka biti oko 15 stupnjeva. Vjetar neće previše kvariti dojam, u danima pred nama uglavnom slab, tek ponegdje i umjeren.