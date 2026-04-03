Meteorologinja otkrila detalje blagdanskog vikenda: Pogledajte ove temperature

Prijepodne na Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti još ponegdje i pretežno oblačno, a uglavnom će na istoku biti i slabe kiše. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu bura, još u prvom dijelu dana s olujnim i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu od pet do 10, a na Jadranu između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sve više sunčana vremena, sa zapada će se razvedravati, vjetar će postupno slabjeti, a temperatura rasti pa će u najtoplijem dijelu dana biti oko 15, 16 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo, prema večeri sve manje oblaka. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura oko 15 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji od sredine dana smanjenje naoblake, prema večeri će bura malo oslabjeti, a temperatura uglavnom između 15 i 19.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a u gorju postupno manje oblaka. Vjetar će slabjeti, ali pod Velebitom će i dalje biti olujnih udara bure. Dnevna temperatura u gorju između 10 i 15, a na moru i do 18 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti tijekom blagdana pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, samo još u subotu na istoku i umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će idućih dana rasti. Od vikenda će u većini predjela biti 20-ak stupnjeva, u novom tjednu i toplije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će bura napokon oslabjeti, još poneki olujni udar je moguć u noći na subotu, a onda će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Bit će većinom sunčano, jedino u ponedjeljak uz promjenjivu naoblaku. Temperatura u porastu pa će dnevna biti oko 20 stupnjeva, u novom tjednu i viša.